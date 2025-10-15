División en el Panameñismo: Carlos Piad y Jorge Herrera no alcanzan acuerdo para lista unificada

Las dos nominadas que se disputan la presidencia del Partido Panameñista, encabezadas por Carlos Raúl Piad y Jorge Herrera, no lograron un consenso para una única candidatura en sus próximos comicios internos.

La Estrella de Panamá conoció que estos grupos panameñistas estuvieron reunidos toda la noche en un hotel de la localidad, pero no lograron las condiciones para que una sola nomina vaya a las elecciones internas.

Esta información se conoció luego que Herrera, quien es el diputado presidente de la Asamblea Nacional, no acudió la tarde de este 14 de octubre a la sede del Partido Panameñista para postularse como candidato a la presidencia del colectivo.

A Herrera lo esperaban en la sede del partido simpatizantes, entre ellos el exministro de la Presidencia Jaime Alemán, quien expresó: “vengo a apoyar al futuro presidente del partido”.

Las postulaciones se mantendrán abiertas hasta este 15 de octubre, según el cronograma electoral aprobado para la Reunión Extraordinaria de la Convención Nacional, que se celebrará este domingo 23 de noviembre de 2025.

Herrera la mañana de este miércoles acompaña al presidente José Raúl Mulino por una gira en la provincia de Coclé, en donde se entregarán títulos de propiedad y se visitarán centros educativos.