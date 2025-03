‘Gobernar es decidir’, Mulino defiende la ley que reforma la CSS

Se acabó la fiesta. El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este martes 18 de marzo las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que ya son ley de la República.

“Es entendible que quienes manejaron el Seguro Social a su antojo, o fueron parte del despilfarro sufrido en los últimos años, se opongan, pues sienten que se terminó para ellos una fiesta que casi les cuesta a los panameños su jubilación y que tenía al sistema de salud secuestrado”, manifestó el mandatario en un mensaje a la Nación.

Para Mulino, esta es “una ley a favor de todos, no en contra de nadie” que representa un paso importante hacia la sostenibilidad del sistema de seguridad social en el país.

“Gobernar es decidir. A mí me tocó elegir entre mirar para otro lado, dejar que las finanzas del Seguro se hundieran aún más y negociar con un puñado de grupos que se había adueñado de la Caja de Seguro Social, o hacer cambios drásticos mientras se avanzaba en salud”, declaró el mandatario. “La decisión correcta era empezar a trabajar,” concluyó.

Las declaraciones del mandatario se dan mientras grupos sociales y sindicales marchan en protesta por las reformas y denuncian la supuesta privatización de la institución.

“Hacer lo correcto no vino sin costos”, reconoció el presidente. “Manifestaciones y volanteos que respeto como hombre que cree en la democracia. Pero también hubo acciones criminales, como cierre de calles que quitan la libertad de circulación a la mayoría pacífica, el atentado contra la vida de un policía lanzando bloques de cemento desde el edificio del Hospital del Niño y la destrucción de partes de ese hospital en plena construcción. Ese es el costo que hubo que pagar por quitarles el seguro a un grupo al que le iba muy bien, mientras a la inmensa mayoría de los asegurados les iba muy mal”, acotó.

Mulino recordó que la ley fue hecha luego de un amplio proceso de consultas y debates en la Asamblea Nacional.

“La ley que se aprobó no es igual al proyecto presentado por el Ejecutivo. Se le introdujeron cambios que se hicieron respetando las normas y la Constitución. Considero que esos cambios son aplicables, por lo cual he decidido sancionar la ley. Con el fin de garantizar la paz social y reforzar la democracia, la edad de jubilación, que fue una variable a evaluar, no se modifica en la ley”, detalló.

El texto de la ley no contempla el aumento de la edad de jubilación al momento de su entrada en vigor, pero sí la creación de una comisión con representación de diversos sectores que evalúe el tema en unos 6 años. “En esta ley no se aumentan impuestos ni la edad de jubilación. Habrá una comisión tripartita que evaluará esto cuando este presidente y esta Asamblea ya no estén y el pueblo soberano haya elegido un nuevo presidente y nuevos diputados. Una clara y definitiva acción democrática”, resaltó Mulino.

La Ley fue aprobada en la Asamblea Nacional con el apoyo de la mayoría de las bancadas políticas, con la excepción del Partido Revolucionario Democrático (PRD).