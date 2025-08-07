Gobierno de Mulino presenta 294 denuncias penales por mal manejo de fondos municipales

El presidente José Raúl Mulino reveló la mañana de este jueves 7 de agosto, en su conferencia semanal, que su administración ha presentado en la Procuraduría General de la Nación un total de 294 denuncias penales por el uso de fondos en las juntas comunales y municipios del país.

De acuerdo con Mulino, esas denuncias involucran el manejo de 213 millones de dólares en un total de 257 juntas municipales y 37 municipios.

Añadió que esas denuncias se presentaron por el manejo irregular de fondos de la descentralización en los municipios del país. “El Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar de acuerdo con el marco constitucional y legal”, dijo.

El mandatario insistió que las denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización fueron según las normas del Código de Procedimiento Penal y no es un invento de la directora de la entidad, Roxana Méndez.

Mulino recordó que tras la denuncia en el Ministerio Público se solicita la colaboración de la Contraloría General de la República, en auxiliar, para que audite los fondos transferidos a las juntas comunales.

Según el presidente, las denuncias se presentaron tras una revisión de los documentos y por la falta de sustentación en el uso de los fondos.

“En los casos que no se recibió información o ésta fue insuficiente para justificar el uso de los recursos... se procedió a presentar las respectivas denuncias”, enfatizó.

Mulino recalcó que el trabajo de la Contraloría General de la República es una complementación de la labor del Ministerio Público.

Además, informó que se han recibido el 65% de las rendiciones de cuentas recibidos y se detectó que en 53 casos hubo uso adecuado de los fondos.