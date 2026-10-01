PRD creará una comisión para revisar las reformas electorales

Tras más de seis horas de debate interno, el Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) concluyó su reunión con una serie de acuerdos relacionados a las reformas electorales tras las diferencias surgidas entre su secretaria general, Balbina Herrera, y su presidente, Benicio Roobinson. Para ello, se acordó la creación de una comisión integrada por miembros del Consejo y abogados del partido, que revisará las distintas propuestas de modificación a las reformas electorales. De ese trabajo surgirá una postura unificada que será entregada a la bancada de diputados del PRD. La dirigencia también definió la movilización nacional para la jornada de inscripción masiva del próximo 11 de octubre de 2026, con puntos de inscripción ya establecidos y el compromiso de las estructuras partidarias de sumar esfuerzos para garantizar el éxito de la convocatoria.

Sin división

El comunicado subraya que las diferencias se discutieron dentro del partido, lo que fortalece la democracia interna y permite avanzar hacia la renovación de todas las estructuras en 2027. “El PRD está unido y trabajando en equipo. Aquí hay un partido que conversa, consulta y se pone de acuerdo por el bien de Panamá y de sus inscritos”, señala el documento. La dirigencia respondió a los cuestionamientos sobre posibles divisiones con un mensaje de cohesión.

“A quienes apuestan por nuestra división, les respondemos con acuerdos. A quienes anuncian una crisis, les respondemos con organización y trabajo”, se lee. El partido enfatizó que el debate no debe confundirse con división, y que mantiene la capacidad de discutir sus diferencias con la voluntad de avanzar unido.

La reunión tuvo en el centro de la polémica tras las reacciones a la censura de la secretaria general del PRD, que mostraron la crisis política en el partido fundado por Omar Torrijos tras la aprobación de la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD por parte de la directiva encabezada por Benicio Robinson. Este documento emitido por la cúpula del PRD busca desautorizar las posturas de Herrera frente a las reformas electorales debatidas en la Asamblea Nacional. Frente a la sanción emitida, el expresidente de la República (período 1994-1999) Ernesto Pérez Balladares objetó los cambios al manifestar que “nuestros estatutos establecen un balance adecuado de poder entre los miembros del CEN” y agregar que “no hay beneficio visible en cambiar lo que fundamos”. Esta postura fue respaldada por el diputado Crispiano Adames al afirmar que “el PRD es de todos, no tiene dueño, ni lo tendrá” bajo la premisa de que “el que más consulta, menos se equivoca”. Robinson sostuvo que los estatutos del partido le imponen la responsabilidad de velar por la unidad y cuestionó que algunos miembros recurran a los medios de comunicación y las redes sociales para expresar sus diferencias. “Hago un llamado como presidente del PRD: las diferencias se debaten dentro del partido”, escribió el presidente del partido en sus redes.