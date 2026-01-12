Procurador: caso Odebrecht entra en su fase decisiva con 32 imputados y más de 85 millones recuperados

Ante los recientes movimientos dentro del Ministerio Público, el procurador confirmó que el caso Odebrecht no ha sufrido alteraciones en su conducción:'En cuanto al equipo fiscal del caso Odebrecht, se mantiene el mismo equipo. Esto obedece que estamos hablando de un expediente que consta actualmente 2,973 tomos y estimamos que con presentación de pruebas extraordinarias y demás, pueda subir al orden de más de 3, 000 tomos.'Gómez enfatizó que los fiscales siguen dedicados de manera exclusiva a este expediente, pese a los cambios administrativos en la institución.