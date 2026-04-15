15 de abril: El curioso origen del ‘Día Nacional del Anime’

Aunque Panamá no cuenta con un decreto oficial que lo estipule, este 15 de abril en el país y el mundo se inundan de ráfagas de energía, debates sobre niveles de poder y tributos a la animación japonesa. Se trata del Día Nacional del Anime, una efeméride que, curiosamente, no nació en las oficinas gubernamentales de Japón ni en embajadas, sino en el corazón de las comunidades digitales.

El origen de esta celebración es estrictamente orgánico. Según datos de la plataforma Crunchyroll, la fecha comenzó a cobrar fuerza en la década de 2010, impulsada por fans en Estados Unidos y comunidades de internet que buscaban un espacio simbólico para honrar un estilo visual que dejó de ser un nicho para convertirse en un fenómeno global. Lo que empezó como un hashtag, hoy es una tradición donde la comunidad otaku se reúne para compartir experiencias y debatir sobre sus personajes favoritos.