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Vida y cultura

15 de abril: El curioso origen del ‘Día Nacional del Anime’

Pasión por el anime: Fanáticos en Japón en una imagen de archivo se reúnieron frente a una exhibición de One Piece y su protagonista Luffy. Este tipo de encuentros masivos, que nacieron en Asia, hoy inspiran la celebración simbólica del Día Nacional del Anime cada 15 de abril.
Pasión por el anime: Fanáticos en Japón en una imagen de archivo se reúnieron frente a una exhibición de One Piece y su protagonista Luffy. Este tipo de encuentros masivos, que nacieron en Asia, hoy inspiran la celebración simbólica del Día Nacional del Anime cada 15 de abril. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 15/04/2026 18:35
Descubre el origen simbólico de esta fecha que une a la comunidad otaku en el mundo para celebrar la cultura de la animación japonesa

Aunque Panamá no cuenta con un decreto oficial que lo estipule, este 15 de abril en el país y el mundo se inundan de ráfagas de energía, debates sobre niveles de poder y tributos a la animación japonesa. Se trata del Día Nacional del Anime, una efeméride que, curiosamente, no nació en las oficinas gubernamentales de Japón ni en embajadas, sino en el corazón de las comunidades digitales.

El origen de esta celebración es estrictamente orgánico. Según datos de la plataforma Crunchyroll, la fecha comenzó a cobrar fuerza en la década de 2010, impulsada por fans en Estados Unidos y comunidades de internet que buscaban un espacio simbólico para honrar un estilo visual que dejó de ser un nicho para convertirse en un fenómeno global. Lo que empezó como un hashtag, hoy es una tradición donde la comunidad otaku se reúne para compartir experiencias y debatir sobre sus personajes favoritos.

El fenómeno de los debates hipotéticos

Uno de los aspectos más llamativos de esta jornada es la naturaleza de su celebración. A diferencia de otros días nacionales que implican actos protocolares, el Día del Anime se vive a través de la interacción. Es común observar intensos debates sobre enfrentamientos hipotéticos: ¿quién ganaría en una batalla real entre los protagonistas más icónicos? Estas discusiones, lejos de ser simples charlas, son la base de clubes de fans y productos culturales que mantienen viva la industria fuera de las fronteras niponas.

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