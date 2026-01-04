  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh entre la espiritualidad y la polémica

La gira de reencuentro de Amaia Romero y La Oreja de Van Gogh se llevará a cabo este año.
La gira de reencuentro de Amaia Romero y La Oreja de Van Gogh se llevará a cabo este año.
Por
José Vilar
  • 05/01/2026 00:00
El regreso de Amaia Montero a la banda con el sencillo ‘Todos Bailamos Esta Misma Canción’ divide a sus seguidores y a la crítica: mientras la prensa destaca su tono espiritual y nostálgico, resurgen las controversias por la salida de Leire Martínez

Desde el regreso de la cantante donostiarra Amaia Montero a la agrupación española La Oreja de Van Gogh el pasado 31 de diciembre con el nuevo sencillo denominado ‘Todos Bailamos Esta Misma Canción’, que ha sido recibido entre aplausos y críticas por el público que estaba expectante a la transmisión de Televisión Española que serviría como plataforma para dar el pistoletazo de salida a un 2026 cargado de nuevas perspectivas para el grupo como el posible lanzamiento de un nuevo álbum, y una gira de conciertos que los llevará por toda la geografía española.

Si bien el calendario oficial, solo contempla presentaciones dentro de España, sus fanáticos de América Latina – al ver la canción, que después se difundió en redes sociales – pedían que recorrieran lugares como México y Argentina para este año que acaba de comenzar.

Una vez lanzado el tema, la prensa española no tardó en reseñar el lanzamiento de una nueva etapa que retrotrae al pasado debido al regreso de su cantante original, con la que empezaron desde el año 1998. Los tres principales diarios españoles El País, El Mundo y ABC coincidieron en señalar el tinte espiritual de su nuevo sencillo ya que contiene el coro: “Yo creo en Dios / A mi manera / Hay más preguntas que respuestas / En la aurora boreal”. Antes de lo anterior, Montero inicia la canción con lo siguiente: “Reconozco que algo no me encaja, que hay algo más / Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras que proyecta el Edén / Allí donde muere el orgullo, nace la fe”.

El diario El Mundo atribuyó el regreso espiritual de Amaia Montero con la tendencia actual que estaría tomando fuelle en la música. Algunos ejemplos son el álbum ‘Lux’ de la cantante catalana Rosalía – que contiene tanto en el diseño como en las canciones diversas referencias a la fe y la religiosidad – y los trabajos discográficos de otros artistas como Benson Boom, Alex Warren o Hakuna.

El periodista Pablo Roces destacó en su crónica para El Mundo que no se recordaba un tema musical con tantas referencias católicas como ‘Nadie como tú’ (2003), del que se infirió que era un canto a Dios.

La mirada nostálgica del amor es otro tópico que Montero decidió rescatar con este tema que compuso junto con el tecladista Xabi San Martín – con quien escribió auténticos himnos populares como ‘Rosas’ y ‘Puedes contar conmigo’ - y que produjo con Paco Salazar. “Cuando te escucho reír, me olvido de lo que aprendí”, se llega a escuchar en otro estribillo.

Por otro lado, las críticas arreciaron en redes sociales como Instagram y YouTube al nuevo sencillo. Mientras algunos decidieron revivir el asunto polémico e inconcluso de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, otros apuntaron a un posible plagio en algunos elementos de la canción como los continuos “oeo”, que guardaban cierta similitud con un tema ya conocido del grupo mexicano Maná, Rayando el sol.

Una controvertida salida

El regreso de Amaia Montero estuvo marcado de polémica justo un año después del anuncio de la salida de su anterior vocalista Leire Martínez. Si bien hay fanáticos que, apelando a la nostalgia y los buenos recuerdos, abogaban por el regreso de Montero al grupo, otros critican la forma en como Martínez salió del grupo. Por un lado, el comunicado oficial que se dio a conocer el pasado 14 de octubre indica que Leire y el resto del grupo tuvieron diferencias irreconciliables sobre la forma en cómo vivir la música. Por el otro, se cree que se ninguneó a la cantante al punto de que esta tuvo que verse obligada a abandonar el grupo musical.

Ante el desacuerdo por la forma en que Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh dividieron sus caminos, diversas asociaciones de fanáticos decidieron proceder a su disolución por la forma en cómo se ha gestionado el regreso de la banda. No pudieron tener un peor comienzo.

Varios de estos grupos – conocidos como Los Goonies, LOVG Letras o El Viaje de Copperpot – decidieron disolverse, según el diario ABC, y expusieron sus razones. Por ejemplo, Los Goonies se expresaron con un comunicado contundente: “Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que ésta se ejecutó no está alineada con nuestros valores. Los Goonies decide poner fin a una etapa... porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que La Oreja de Van Gogh ha decidido tomar. (...) Por habernos presentado a alguien importante, ahora Leire”.

Los términos ‘desconcierto’ y ‘falta de transparencia’ abundaron en los comunicados de estos grupos de fans, mientras diversos expertos apuntan a fallas en la gestión comunicativa del regreso de Montero en la banda.

“Lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos. Agradecemos profundamente cada canción, cada frase que nos llegó al corazón y cada concierto que nos hizo cantar. En LOVG Letras decidimos dar un paso al costado. (...) A veces, despedirse también es la manera más coherente de honrar lo que se amó”, dice LOVG Letras.

Coro
Tema ‘Todos bailamos esta misma canción’
Yo creo en Dios / A mi manera / Hay más preguntas que respuestas / En la aurora boreal”
VIDEOS
Lo Nuevo