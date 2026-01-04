Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh entre la espiritualidad y la polémica

Desde el regreso de la cantante donostiarra Amaia Montero a la agrupación española La Oreja de Van Gogh el pasado 31 de diciembre con el nuevo sencillo denominado ‘Todos Bailamos Esta Misma Canción’, que ha sido recibido entre aplausos y críticas por el público que estaba expectante a la transmisión de Televisión Española que serviría como plataforma para dar el pistoletazo de salida a un 2026 cargado de nuevas perspectivas para el grupo como el posible lanzamiento de un nuevo álbum, y una gira de conciertos que los llevará por toda la geografía española.

Si bien el calendario oficial, solo contempla presentaciones dentro de España, sus fanáticos de América Latina – al ver la canción, que después se difundió en redes sociales – pedían que recorrieran lugares como México y Argentina para este año que acaba de comenzar.

Una vez lanzado el tema, la prensa española no tardó en reseñar el lanzamiento de una nueva etapa que retrotrae al pasado debido al regreso de su cantante original, con la que empezaron desde el año 1998. Los tres principales diarios españoles El País, El Mundo y ABC coincidieron en señalar el tinte espiritual de su nuevo sencillo ya que contiene el coro: “Yo creo en Dios / A mi manera / Hay más preguntas que respuestas / En la aurora boreal”. Antes de lo anterior, Montero inicia la canción con lo siguiente: “Reconozco que algo no me encaja, que hay algo más / Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras que proyecta el Edén / Allí donde muere el orgullo, nace la fe”.

El diario El Mundo atribuyó el regreso espiritual de Amaia Montero con la tendencia actual que estaría tomando fuelle en la música. Algunos ejemplos son el álbum ‘Lux’ de la cantante catalana Rosalía – que contiene tanto en el diseño como en las canciones diversas referencias a la fe y la religiosidad – y los trabajos discográficos de otros artistas como Benson Boom, Alex Warren o Hakuna.

El periodista Pablo Roces destacó en su crónica para El Mundo que no se recordaba un tema musical con tantas referencias católicas como ‘Nadie como tú’ (2003), del que se infirió que era un canto a Dios.

La mirada nostálgica del amor es otro tópico que Montero decidió rescatar con este tema que compuso junto con el tecladista Xabi San Martín – con quien escribió auténticos himnos populares como ‘Rosas’ y ‘Puedes contar conmigo’ - y que produjo con Paco Salazar. “Cuando te escucho reír, me olvido de lo que aprendí”, se llega a escuchar en otro estribillo.

Por otro lado, las críticas arreciaron en redes sociales como Instagram y YouTube al nuevo sencillo. Mientras algunos decidieron revivir el asunto polémico e inconcluso de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, otros apuntaron a un posible plagio en algunos elementos de la canción como los continuos “oeo”, que guardaban cierta similitud con un tema ya conocido del grupo mexicano Maná, Rayando el sol.