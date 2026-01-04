Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh entre la espiritualidad y la polémica

El regreso de Amaia Montero estuvo marcado de polémica justo un año después del anuncio de la salida de su anterior vocalista Leire Martínez. Si bien hay fanáticos que, apelando a la nostalgia y los buenos recuerdos, abogaban por el regreso de Montero al grupo, otros critican la forma en como Martínez salió del grupo. Por un lado, el comunicado oficial que se dio a conocer el pasado 14 de octubre indica que Leire y el resto del grupo tuvieron diferencias irreconciliables sobre la forma en cómo vivir la música. Por el otro, se cree que se ninguneó a la cantante al punto de que esta tuvo que verse obligada a abandonar el grupo musical.Ante el desacuerdo por la forma en que Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh dividieron sus caminos, diversas asociaciones de fanáticos decidieron proceder a su disolución por la forma en cómo se ha gestionado el regreso de la banda. No pudieron tener un peor comienzo.Varios de estos grupos – conocidos como Los Goonies, LOVG Letras o El Viaje de Copperpot – decidieron disolverse, según el diario <b>ABC</b>, y expusieron sus razones. Por ejemplo, Los Goonies se expresaron con un comunicado contundente: 'Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que ésta se ejecutó no está alineada con nuestros valores. Los Goonies decide poner fin a una etapa... porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que La Oreja de Van Gogh ha decidido tomar. (...) Por habernos presentado a alguien importante, ahora Leire'.Los términos ‘desconcierto’ y ‘falta de transparencia’ abundaron en los comunicados de estos grupos de fans, mientras diversos expertos apuntan a fallas en la gestión comunicativa del regreso de Montero en la banda.'Lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos. Agradecemos profundamente cada canción, cada frase que nos llegó al corazón y cada concierto que nos hizo cantar. En LOVG Letras decidimos dar un paso al costado. (...) A veces, despedirse también es la manera más coherente de honrar lo que se amó', dice LOVG Letras.