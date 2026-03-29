‘Amarga Navidad’: el cine de Pedro Almodóvar entre la ficción y la vida real

‘Amarga Navidad’. Ese es el nombre que recibe el último filme del español Pedro Almodóvar, quien no deja a nadie indiferente con sus películas. Después de abordar la necesidad de ser auténtico con uno mismo con ‘Todo sobre mi madre’ (1999) o tratar a fondo la sordidez humana con ‘Entre tinieblas’ (1984), Almodóvar se atreve a abordar de manera profunda la depresión que a menudo se entrecruza con la alegría de vivir. Conocido por su habilidad de contar historias que casi nadie se atrevió y de encumbrar a diversas figuras que – de algún modo, gracias a él – encumbraron hacia lo más alto del séptimo arte como los actores Antonio Banderas, Carmen Maura y Penélope Cruz, el plantel actoral de ‘Amarga Navidad’ está compuesto por actores de consolidada trayectoria que deslumbraron en ambos lados del Atlántico: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Este elenco forma parte de una cinta que se filmó tanto en Madrid, la capital española, como Lanzarote, un sitio muy conocido de las Islas Canarias. El argumento del filme parece ser un oxímoron en sí mismo. Bien se podría inferir que ‘Amarga Navidad’ es un juego de palabras que hace justicia a la intención de Almodóvar de utilizar una festividad tan típica de alegría y celebración como la Navidad para su contraste inmediato con un panorama mucho más lúgubre repleto de conflictos, contradicciones y pesares que viven los personajes que forman parte de la historia. De acuerdo a la revista especializada en cine Fotogramas, la génesis de la película se centra en Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere después del asueto de diciembre. Si bien, en un principio, encuentra el refugio de su dolor en su trabajo demandante, ello se convierte en un problema que desemboca en un ataque de pánico ocasionado por la desatención de ese dolor que tanto le aquejó y decide retirarse a Lanzarote de vacaciones para recuperarse. Apoyada sentimentalmente por su pareja Bonifacio, Elsa viaja a Canarias en compañía de su mejor amiga Patricia, quien también necesita escapar del agobio de la vida diaria. Todo ello en una trama que busca explorar hasta qué punto se combinan la ficción y la realidad. Un recurso estilístico que Almodóvar utilizó en otra de sus películas: ‘Volver’ (2006), protagonizada por Penélope Cruz, Carmen Maura y Lola Dueñas. Un filme que narra la supuesta reencarnación de la madre de las protagonistas en medio de la construcción de un mito ideado para tapar la comisión de un doble homicidio.

La forma de crear de Almodóvar

Almodóvar deslizó en más de una ocasión los elementos que toma en cuenta a la hora de rodar su próxima película. Cuando se encontraba promocionando su primer largometraje en inglés ‘La habitación de al lado’ (2024) – protagonizado por Julianne Moore y Tilda Swinton – ya aclaró cómo iba a filmar ‘Amarga Navidad’, en un patrón que siguió con todas sus películas. “Lo que nunca haré es una película en Hollywood. El sistema de producción de allí es lo opuesto al de [su productora de cine] El Deseo, y no va a cambiar. La próxima película será en España y en español”, decía Almodóvar a la revista Fotogramas mientras saboreaba el éxito de su película anterior, que mereció el León de Oro del Festival de Cine de Venecia 2024. En una entrevista concedida al suplemento dominical del diario El País, El País Semanal, confesó ser alguien pudoroso, a pesar de que las temáticas habituales de sus películas desde los años 1980 siempre reflejaban realidades sin tapujos ni paliativos como el desconocimiento social en torno a la salud mental, la epidemia de drogadicción en los barrios obreros de Madrid o la discriminación y marginación que todavía sufren colectivos como el LGBTIQ+. “Soy una persona pudorosa, pero he ido perdiendo el pudor en mis últimas películas. No he querido que se supiera absolutamente nada de nadie que haya formado parte de mi vida, ni de los hombres ni de las mujeres. He mantenido siempre esas puertas cerradas. En los últimos años, eso ha cambiado un poco”, reconoció en dicha conversación. La película donde Almodóvar se abre de algún modo en cuerpo y alma es ‘Dolor y gloria’ (2019), en la que el protagonista – encarnado por Antonio Banderas – es un director de cine que trata de reconciliarse con su pasado con el cual no ha podido llegar a término a pesar del éxito que atravesó durante años como director de cine. Esa misma inquietud le conduce a un bloqueo creativo, que no le deja escribir el guion de su próxima película. Este último aspecto no se refleja en Almodóvar, quien también dejó claro que el filme es una aproximación a su personalidad, no una autobiografía per se. “Es una película que claramente me refleja. (...) Hay mucha ficción, pero ningún invento. Estoy absolutamente presente y totalmente ficcionado. En realidad, si hiciera una película hablando de mí, sería muy aburrida. La ficción es necesaria siempre”, dijo Almodóvar a El País Semanal, reivindicando seguidamente que se encuentra en una etapa fértil de creación. En algunas ocasiones, Almodóvar ha sido antes escritor que cineasta, tal como lo evidencia el último estreno de ‘Amarga Navidad’. Su origen se encuentra en un cuento escrito en 2003 y que posteriormente fue publicado en su antología de historias ‘El último sueño’ (2023). Posteriormente, recordó a El País que sufrió un ataque de pánico y, años después, empezó a desarrollar otras historias con otros puntos en el mapa de su vida tal como se evidencia en ‘La Mala Educación’ (2004), una crítica mordaz a la educación religiosa que educa desde la culpa. Esas tramas las hilvana con una serie de elementos decorativos que no se pueden considerar banales a la hora de armar una historia que aspire a permanecer en la retina de los espectadores. La decoración de interiores y, sobre todo, el uso de colores llamativos como el rojo y el amarillo son otras cartas con las que juega Almodóvar para cautivar a quien vea sus filmes.

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