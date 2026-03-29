‘Amarga Navidad’: el cine de Pedro Almodóvar entre la ficción y la vida real

‘Amarga Navidad’. Ese es el nombre que recibe el último filme del español Pedro Almodóvar, quien no deja a nadie indiferente con sus películas. Después de abordar la necesidad de ser auténtico con uno mismo con ‘Todo sobre mi madre’ (1999) o tratar a fondo la sordidez humana con ‘Entre tinieblas’ (1984), Almodóvar se atreve a abordar de manera profunda la depresión que a menudo se entrecruza con la alegría de vivir.Conocido por su habilidad de contar historias que casi nadie se atrevió y de encumbrar a diversas figuras que – de algún modo, gracias a él – encumbraron hacia lo más alto del séptimo arte como los actores Antonio Banderas, Carmen Maura y Penélope Cruz, el plantel actoral de ‘Amarga Navidad’ está compuesto por actores de consolidada trayectoria que deslumbraron en ambos lados del Atlántico: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Este elenco forma parte de una cinta que se filmó tanto en Madrid, la capital española, como Lanzarote, un sitio muy conocido de las Islas Canarias.El argumento del filme parece ser un oxímoron en sí mismo. Bien se podría inferir que ‘Amarga Navidad’ es un juego de palabras que hace justicia a la intención de Almodóvar de utilizar una festividad tan típica de alegría y celebración como la Navidad para su contraste inmediato con un panorama mucho más lúgubre repleto de conflictos, contradicciones y pesares que viven los personajes que forman parte de la historia.De acuerdo a la revista especializada en cine <b>Fotogramas</b>, la génesis de la película se centra en Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere después del asueto de diciembre. Si bien, en un principio, encuentra el refugio de su dolor en su trabajo demandante, ello se convierte en un problema que desemboca en un ataque de pánico ocasionado por la desatención de ese dolor que tanto le aquejó y decide retirarse a Lanzarote de vacaciones para recuperarse. Apoyada sentimentalmente por su pareja Bonifacio, Elsa viaja a Canarias en compañía de su mejor amiga Patricia, quien también necesita escapar del agobio de la vida diaria.Todo ello en una trama que busca explorar hasta qué punto se combinan la ficción y la realidad. Un recurso estilístico que Almodóvar utilizó en otra de sus películas: ‘Volver’ (2006), protagonizada por Penélope Cruz, Carmen Maura y Lola Dueñas. Un filme que narra la supuesta reencarnación de la madre de las protagonistas en medio de la construcción de un mito ideado para tapar la comisión de un doble homicidio.