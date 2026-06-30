ArepaSOS: gastronomía y solidaridad se unen para apoyar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Ante la ingente necesidad de ayudar a las víctimas y damnificados por los <b>terremotos en Venezuela</b>, la iniciativa ha sido impulsada por el chef <b>Leonardo Gañango</b> del restaurante Kokoma &amp; Itodo; el chef <b>Roberto Riva Stizzoli</b>, fundador de los restaurantes Stizzoli, Casa Stizzoli y Tasca La Candelaria; la chef ejecutiva de <b>La Arepería</b> <b>Rossana Castro</b> y la periodista gastronómica <b>Corina Briceño</b>.La iniciativa nació del deseo de Gañango de hacer algo por sus compatriotas, golpeados por las consecuencias de los <b>dos terremotos que sacudieron a Venezuela</b>. Lo conmovieron profundamente las imágenes que veía en televisión y en redes sociales, mientras la noticia aún se desarrollaba y el país intentaba dimensionar la magnitud de la tragedia.'El día que ocurrió el terremoto sentí la necesidad de hacer algo por mi país. Aunque tengo 14 años viviendo en Panamá y no tengo a toda mi familia en la zona afectada, ver todo ese desastre me golpeó muchísimo. Soy padre de familia, tengo a mi esposa y a mi hijo aquí en Panamá, y esa noche no pude dormir. Le dije a mi familia: ‘Tengo que hacer algo para ayudar a Venezuela. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer algo’', relató el chef a <b>La Estrella de Panamá</b>.De inmediato, comenzó a mover contactos para articular una iniciativa que pudiera ayudar a las víctimas. En la conceptualización del evento —desarrollada junto a Riva Stizzoli, Briceño y Castro— se eligió la <b>arepa</b> como eje central, no solo por su versatilidad y por la posibilidad de combinarla con distintos quesos o proteínas al gusto de cada persona, sino también por su fuerza simbólica: un plato capaz de convocar, reunir y tender puentes dentro de una comunidad que busca acompañar a los suyos en medio de una calamidad extrema.