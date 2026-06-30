ArepaSOS: gastronomía y solidaridad se unen para apoyar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

La arepa, símbolo de casa, memoria y pertenencia para millones de venezolanos, se convertirá este sábado 4 de julio en una forma concreta de ayuda. Desde el mediodía y hasta la medianoche, el restaurante La Arepería, en Vía España, acogerá ArepaSOS: una Arepa por Venezuela, un encuentro gastronómico y solidario que reunirá a chefs panameños, venezolanos y de otras nacionalidades con un propósito común: recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por los dos terremotos en Venezuela que sacudieron al país sudamericano el pasado 24 de junio. Durante las doce horas del evento, cada chef preparará su propia versión de la arepa, un alimento emblemático de la cocina venezolana que, con el tiempo, también se ha incorporado a la diversidad gastronómica que hoy se disfruta en Panamá. Los chefs participantes serán: Roberto Riva Stizzoli (Casa Stizzoli), Javier Chávez (Restaurante Sal Si Puedes, Hotel Bristol), Leonardo Gañango, (Kokoma & Itodo), Armando Bramwell y Diana Rodríguez (La Tapa del Coco), Felipe Milanés (Tomillo), Andrea Pinzón (creadora del proyecto de cocina vegetal Baran Blü), Avi Barak (Catering Chef Avi Barak), y Kamel Abi Hassan (UMI). El evento también incluirá la participación especial de la pastelera Jennyfer Vernice, quien realizará un postre. La venta de cada arepa representará un aporte económico que será enviado directamente a World Central Kitchen, la organización internacional fundada por el chef español José Andrés, que ya se encuentra en Venezuela entregando comidas calientes y reconfortantes en las zonas más golpeadas por los sismos. De acuerdo a los organizadores, más que un evento gastronómico en sí, ArepaSOS busca ser la demostración de cómo la solidaridad puede ser un puente para unir culturas, profesiones y comunidades, especialmente cuando se trata de tiempos complejos y difíciles.

La arepa, como elemento de unión y solidaridad

Ante la ingente necesidad de ayudar a las víctimas y damnificados por los terremotos en Venezuela, la iniciativa ha sido impulsada por el chef Leonardo Gañango del restaurante Kokoma & Itodo; el chef Roberto Riva Stizzoli, fundador de los restaurantes Stizzoli, Casa Stizzoli y Tasca La Candelaria; la chef ejecutiva de La Arepería Rossana Castro y la periodista gastronómica Corina Briceño. La iniciativa nació del deseo de Gañango de hacer algo por sus compatriotas, golpeados por las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela. Lo conmovieron profundamente las imágenes que veía en televisión y en redes sociales, mientras la noticia aún se desarrollaba y el país intentaba dimensionar la magnitud de la tragedia. “El día que ocurrió el terremoto sentí la necesidad de hacer algo por mi país. Aunque tengo 14 años viviendo en Panamá y no tengo a toda mi familia en la zona afectada, ver todo ese desastre me golpeó muchísimo. Soy padre de familia, tengo a mi esposa y a mi hijo aquí en Panamá, y esa noche no pude dormir. Le dije a mi familia: ‘Tengo que hacer algo para ayudar a Venezuela. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer algo’”, relató el chef a La Estrella de Panamá. De inmediato, comenzó a mover contactos para articular una iniciativa que pudiera ayudar a las víctimas. En la conceptualización del evento —desarrollada junto a Riva Stizzoli, Briceño y Castro— se eligió la arepa como eje central, no solo por su versatilidad y por la posibilidad de combinarla con distintos quesos o proteínas al gusto de cada persona, sino también por su fuerza simbólica: un plato capaz de convocar, reunir y tender puentes dentro de una comunidad que busca acompañar a los suyos en medio de una calamidad extrema.

Riva Stizzoli secunda esta idea y señaló que la arepa “es un alimento que se ha internacionalizado y que, de alguna manera, también se ha convertido en un símbolo de la migración venezolana, porque ha llegado a muchos de los países donde se han establecido los venezolanos”. “La idea fue utilizar la arepa como vehículo para recaudar fondos mediante la venta de este producto y las donaciones de quienes asistan. Para hacerlo más atractivo invitamos a ocho chefs diferentes, cada uno con su propia versión de una arepa”, agregó.

“Muchas personas comenzaron a sumarse con ideas, donaciones y apoyo. Todo nació de la necesidad de hacer algo por nuestra tierra y del dolor que sentimos como inmigrantes al no poder estar allá para ayudar directamente. Al final, formamos un gran equipo entre Corina, Roberto y Rosana. Todo se fue dando de manera muy natural, y así nació ArepaSOS. Desde entonces hemos trabajado contra reloj. Muchísimas personas se ofrecieron a apoyarnos con uniformes, logística y todo lo necesario. La idea siempre fue la misma: recaudar fondos a través de la gastronomía. Incluso, en medio de la desesperación, llegué a pensar en organizar un avión e ir personalmente a Venezuela. Creo que eran el estrés y la preocupación hablando. Pero, gracias a Dios, todo fue tomando su rumbo”, confió Gañango a este diario

Gañango igualmente quiso aprovechar la oportunidad para agradecer a los chefs panameños y extranjeros que forman parte de esta iniciativa. “Estoy muy agradecido con Panamá porque nos ha dado la oportunidad de llevar adelante esta iniciativa. Este país nos ha recibido y nos ha brindado todo el apoyo. Al final somos una sola comunidad”, reflexionó. Por su lado, Briceño narró que estableció contacto con la oenegé World Central Kitchen gracias al chef Isaac Villaverde de ‘La Tapa del Coco’, quien participó en una misión humanitaria de esa organización en Jamaica. “El equipo de WCK se mostró muy agradecido con la organización del primer ArepaSOS en Panamá a beneficio de la labor que están haciendo en Venezuela”, manifestó Briceño, quien se encargó de la comunicación y el marketing de la iniciativa en una labor de organización compartida con Gañango, Riva y Castro.

Una oportunidad para ayudar y disfrutar