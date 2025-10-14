Arte, poesía y música: conozca las actividades de la Semana de la Cultura Cubana en Panamá

<b>Gran cierre de la ‘Semana de la Cultura Cubana’ </b>La <b>clausura de la ‘Semana de la Cultura Cubana’</b> será el lunes 20 de octubre y se realizará en Portobelo, provincia de Colón, con la celebración de la jornada <b>‘Voces ancestrales entre la rumba cubana y el congo panameño: Patrimonios que nos unen’.</b>A las 11:30 am será el puntapié inicial de esta jornada de intercambio cultural entre el pueblo panameño y cubano será el conversatorio que sostendrán tanto el<b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/ulises-mora-hay-que-saber-defender-nuestras-raices-FA16700371" target="_blank">director del promotor internacional de la cultura cubana Timbalaye Ulises Mora</a>, </b>y el activista y gestor cultural panameño Jorge Montenegro en la Cámara de Comercio de Colón.Ese mismo día desde las 5:30 pm, será <b>un espectáculo de música y danza en la Calle 8 de la Avenida Central. </b>En él participarán además de Timbalaye, los grupos Ballet Folclórico Panamá Danzas Hoy y Juventud por la cultura, así como diversas comparsas y grupos de baile congo. <b>En la actividad se pondrá bajo perspectiva la influencia africana en la cultura centroamericana y caribeña.</b>