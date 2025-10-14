Arte, poesía y música: conozca las actividades de la Semana de la Cultura Cubana en Panamá

La Embajada de Cuba en Panamá realizará desde el 13 hasta el 20 de octubre, una serie de actividades para conmemorar la ‘Semana de la Cultura Cubana’. El arte, la música y la poesía serán las notas predominantes de diversas presentaciones que expondrán al público panameño lo mejor de la cultura proveniente de la mayor de las Antillas.

Agenda de la Semana de la Cultura Cubana en Panamá

Los amantes del arte tienen una cita este martes 14 de octubre, en el Archivo Nacional, con la inauguración de la exposición de la artista plástica cubana Adela Suárez.

La paz mundial será el tema central del recital ‘Poesía por la paz’, que tendrá lugar este miércoles 15 en la Librería Cultural Panameña, a las 5:30 pm.

El viernes 17, el artista Elpidio Valdés mostrará al público una exhibición de dibujo animado en el barrio de El Chorrillo.

El sábado 18, habrá una Noche cubana en el ‘Arco Chato’ a las 5:30 pm.