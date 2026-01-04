APEDE pone el foco en los desafíos de la democracia panameña

La <b>Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)</b> reafirmó que la <b>democracia es un valor que no puede ser objeto de negociación</b>, al considerarla la base sobre la que se sostienen la libertad, la estabilidad institucional, la confianza y el desarrollo de los países.En un pronunciamiento firmado por su presidenta, <b>Giulia De Sanctis</b>, la organización señaló que la democracia no es un concepto teórico ni reservado para tiempos de bonanza, sino una práctica diaria que se construye a través del respeto a las instituciones, la participación ciudadana y la toma de decisiones responsables.APEDE destacó que Panamá ha experimentado sus <b>mayores avances económicos y sociales durante el período democrático</b>, con un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), mayor apertura económica, integración al entorno global, fortalecimiento del sector privado y generación de oportunidades. A juicio del gremio, este progreso responde a la existencia de reglas claras, libertades garantizadas y un entorno que permite el desarrollo del talento y la iniciativa privada.El pronunciamiento también hace referencia a las consecuencias de la pérdida de la democracia, citando el caso de <b>Venezuela</b>, donde la crisis institucional ha derivado en escenarios de alta tensión internacional. APEDE expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestó su expectativa de que los procesos en curso conduzcan al <b>restablecimiento de instituciones democráticas</b>, como base para la estabilidad y el desarrollo del país.En el ámbito internacional, la organización recordó los señalamientos de <b>IDEA Internacional</b> sobre los retrocesos democráticos registrados en distintas regiones del mundo. Según el Índice del Estado Global de la Democracia, Panamá se ubica dentro del <b>25 % superior de los países en materia de representación y libertades civiles</b>, con elecciones creíbles, pluralismo político y derechos fundamentales garantizados.No obstante, APEDE advirtió sobre desafíos persistentes, entre ellos la <b>desigualdad, las debilidades en el Estado de derecho, la percepción de corrupción</b> y una ciudadanía que, aunque valora la democracia como ideal, muestra insatisfacción con sus resultados, una situación que puede alimentar el desencanto y abrir espacio a posturas autoritarias.Desde el sector empresarial se reiteró que <b>no hay desarrollo sostenible sin democracia</b>, ni democracia de calidad sin instituciones sólidas, transparencia, rendición de cuentas e inclusión. En ese contexto, la organización subrayó que la libre empresa requiere seguridad jurídica y estabilidad, así como un Estado eficiente que combata la corrupción y promueva un crecimiento equitativo.APEDE sostuvo que la defensa de la democracia implica una <b>responsabilidad compartida entre ciudadanos y empresas</b>, orientada a exigir mejores gobiernos, fortalecer la institucionalidad y garantizar condiciones que permitan el progreso económico y social del país.