Desde hoy, el cine entra en modo premios: calendario completo 2026

La industria cinematográfica ya se prepara para uno de los momentos más esperados del año: la <b>temporada de premios internacionales</b>, que reconocerá a las mejores producciones, actuaciones y talentos del cine y la música durante el primer trimestre de <b>2026</b>.El calendario inicia el <b>4 de enero</b> con la entrega de los <b>Critics Choice Awards</b>, galardones que suelen marcar la pauta de las principales favoritas rumbo a los premios más importantes de la temporada.Una semana después, el <b>11 de enero</b>, se celebrarán los <b>Golden Globes</b>, considerados uno de los termómetros clave en la carrera hacia los Oscar. Posteriormente, el <b>22 de enero</b>, se darán a conocer las <b>nominaciones a los Premios Oscar</b>, uno de los anuncios más esperados por la industria y el público.En febrero, la agenda continúa con los <b>GRAMMY Awards</b>, programados para el <b>1 de febrero</b>, seguidos por los <b>DGA Awards</b> el <b>7 de febrero</b>, que reconocen el trabajo de los directores. Ese mismo mes, el <b>22 de febrero</b>, se llevarán a cabo los <b>BAFTA Awards</b>, los premios de la Academia Británica.La recta final de la temporada llegará en marzo con los <b>SAG Awards</b>, el <b>1 de marzo</b>, antesala directa de la gran noche del cine: los <b>Premios Oscar</b>, que se celebrarán el <b>15 de marzo de 2026</b>.Con este calendario, la industria se alista para semanas de estrenos, debates, sorpresas y polémicas, en una temporada que promete emociones fuertes y una intensa competencia por los galardones más prestigiosos del entretenimiento.