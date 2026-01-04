Desde hoy, el cine entra en modo premios: calendario completo 2026

La industria cinematográfica ya se prepara para uno de los momentos más esperados del año: la temporada de premios internacionales, que reconocerá a las mejores producciones, actuaciones y talentos del cine y la música durante el primer trimestre de 2026.

El calendario inicia el 4 de enero con la entrega de los Critics Choice Awards, galardones que suelen marcar la pauta de las principales favoritas rumbo a los premios más importantes de la temporada.

Una semana después, el 11 de enero, se celebrarán los Golden Globes, considerados uno de los termómetros clave en la carrera hacia los Oscar. Posteriormente, el 22 de enero, se darán a conocer las nominaciones a los Premios Oscar, uno de los anuncios más esperados por la industria y el público.

En febrero, la agenda continúa con los GRAMMY Awards, programados para el 1 de febrero, seguidos por los DGA Awards el 7 de febrero, que reconocen el trabajo de los directores. Ese mismo mes, el 22 de febrero, se llevarán a cabo los BAFTA Awards, los premios de la Academia Británica.

La recta final de la temporada llegará en marzo con los SAG Awards, el 1 de marzo, antesala directa de la gran noche del cine: los Premios Oscar, que se celebrarán el 15 de marzo de 2026.

Con este calendario, la industria se alista para semanas de estrenos, debates, sorpresas y polémicas, en una temporada que promete emociones fuertes y una intensa competencia por los galardones más prestigiosos del entretenimiento.