Casos de cáncer en Azuero aumentan 51% en los últimos tres años, según datos oficiales

Los casos de cáncer en la región de Azuero han registrado un incremento del 51 % entre 2023 y 2025, de acuerdo con cifras divulgadas por la Unidad Oncológica de Azuero del Ministerio de Salud (Minsa), que reflejan una tendencia sostenida al alza en la incidencia de esta enfermedad.

Según los datos compartidos, solo en 2025 se contabilizaron 1,792 nuevos casos, frente a los 1,187 registrados en 2023 y 1,582 en 2024, lo que ha encendido alertas en el sector salud sobre la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y detección temprana en el interior del país.

Las provincias más afectadas son Herrera (36.1 %) y Los Santos (35.7%), seguidas por Veraguas (18.5 %) y Coclé (8.2 %). La mediana de edad al momento del diagnóstico es de 68 años, lo que evidencia un mayor impacto en la población adulta mayor.

En cuanto al momento del diagnóstico, el informe revela que el 32 % de los pacientes son detectados en etapa IV, mientras que un 23 % se identifica en etapa III, un 25 % en etapa II y apenas un 21 % en etapa I, situación que reduce significativamente las posibilidades de tratamiento curativo.

Los tipos de cáncer más frecuentes en la región son mama, colon y próstata, seguidos por recto, gástrico y piel no melanoma. Del total de pacientes, 59.7 % corresponde a mujeres y 40.3 % a hombres. En cuanto a la intención del tratamiento, el 46 % es curativo, el 42 % paliativo y el 12 % permanece bajo vigilancia.

Las cifras fueron difundidas a través de la cuenta informativa Azuero Media, con base en datos de la Unidad Oncológica de Azuero, y han generado reacciones entre usuarios en redes sociales. Algunos comentarios señalan posibles factores ambientales como el uso de pesticidas, así como la contaminación de fuentes de agua, entre ellas el río La Villa, como elementos que, a juicio de ciudadanos, podrían estar incidiendo en el aumento de los casos.

No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que establezca una relación directa entre estos factores y el incremento de diagnósticos, por lo que especialistas reiteran la importancia de basarse en evidencia científica y fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades de salud han insistido en la urgencia de ampliar las campañas de detección temprana, mejorar el acceso a diagnósticos oportunos y promover hábitos de vida saludables, como parte de una respuesta integral ante el aumento de casos en la región.