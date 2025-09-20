Café y Chocolate en una mañana lluviosa

No es extraño que Boquete nos despierte con una mañana lluviosa y aunque provoca quedarse acurrucado en una cama, sabemos que hay una mayor recompensa al levantarnos. La primera actividad de la mañana es un brunch en la residencia de la familia Koyner, que por cuarta generación se ha dedicado al cultivo del café y, en fechas más recientes, al del cacao y el té, todos finos productos gastronómicos.La Cosecha Panamá reunió a periodistas internacionales y locales, actores de la gastronomía y el turismo en Panamá e invitados especiales para un desayuno y cata de chocolate. Una delicia en una mañana lluviosa.'Bienvenidos a mi casa', Victoria Koyner, cuarta generación de la familia, dedicada al negocio se dirigió a los presentes. 'Hoy los invitamos a conocer un poco de un nuevo proyecto que tenemos de diversificación en Kotowa. Tiene unos 10 años ya, pero considerando que hemos estado produciendo café desde hace 100 años, es relativamente nuevo', hace la salvedad.'Mi padre [Ricardo Koyner] decidió incursionar en el mundo del cacao, siendo un producto similar al café en cuanto a su calidad de sabor, es un producto muy fino. Su producción es muy similar también, se trata de una planta perenne de la cual obtienes una cosecha anual y puedes jugar con el sabor y la calidad dependiendo de la variedad que utilices y la manera en que se procese', detalla.Enamorado de esta similitud entre ambos productos, la empresa adquirió una finca en Bocas del Toro, donde los cultivos se iniciaron en el año 2014. Cuatro años después (2018), tiempo que toma que las plantas tengan su primera producción, tuvieron la primera cosecha de cacao e iniciaron la aventura de producir chocolate.'Para ese momento ya habíamos ido a Italia, para aprender a usar el equipo, traerlo a Panamá y entrenar al personal para que hiciera el mejor chocolate que sabemos hacer', dice Victoria a manera de introducción.'Este proyecto es muy importante porque Panamá no es conocido por su chocolate, pero su potencial en calidad es muy grande. Para nosotros era muy importante también poder ofrecerles una degustación de nuestro propio chocolate', dice Victoria, explicando que es muy común que el cacao, un producto de tierras tropicales, sea exportado a otras latitudes donde su producción es muy fina, como en el caso de Europa, pero allá no se puede cultivar.Es momento entonces de dar a conocer al mundo que Panamá también puede producir buen chocolate, destacando desde su cultivo y una gran variedad de sabores.