Calle Abajo de Las Tablas enciende motores con práctica de tonadas en el Parque Porras

La tuna de Calle Abajo de Las Tablas realizó la noche de este 30 de diciembre su práctica de tonadas en el parque Porras, en la entrada de Punta Fogón, en un ambiente de carnaval que reunió a seguidores y simpatizantes.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de un animado baile con Darío Piti, que puso el toque especial a la velada y elevó el ánimo de quienes se dieron cita para apoyar a su tuna favorita.

Las actividades continúan este miércoles 31 de diciembre con la apertura del paseo de reinas, quienes recorrerán las calles del parque Porras en carros alegóricos, acompañadas por las tunas de carnaval.

Esta presentación de ambas tunas servirá como un preámbulo de los carnavales 2026, marcando el inicio simbólico de la esperada rivalidad tableña.

Desde ya, el público comienza a debatir y hacer sus pronósticos sobre quién será la tuna triunfadora, si Calle Arriba o Calle Abajo, en una competencia que promete emoción, espectáculo y la esencia del carnaval más famoso del país.