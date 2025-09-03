Carlos Vives recibirá homenaje en Panamá

Esta canción une a Vives con el Grupo Niche, para la celebración de los 30 años de 'La Tierra del Olvido'. El Grupo Niche hace su debut en los Premios Juventud. 'Vamos a bailar al ritmo de La Tierra del Olvido salsa', se comprometió el colombiano.Adicional, Carlos Vives revela su nueva colaboración con Sergio George.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/premios-juventud-confirma-artistas-que-se-presentaran-en-panama-CD15706488" target="_blank">Esto aumento la cartelera de artistas que se estarán presentando en la fiesta más hot del año</a></b>, como se llama a la entrega de los Premios Juventud, que por primera vez sale de Estados Unidos.