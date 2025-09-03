Carlos Vives recibirá homenaje en Panamá

Carlos Vives es una gran figura de la música latina, pero en esta ocasión recibirá un homenaje por su compromiso con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y Latinoamérica, trabajo logrado especialmente con la Fundación Tras La Perla, la cual promueve educación, bienestar y conservación de las raíces afro e indígenas. El homenaje a Carlos Vives como Agente de Cambio será entregado la noche del 25 de septiembre durante la gran gala de los Premios Juventud 2025, que se realizará en el Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali), en la ciudad de Panamá.

Carlos Vives estrena una nueva versión de “La Tierra del Olvido” “Va a ser una noche inolvidable”, escribió Carlos Vives, quien no sólo será homenajeado, sino que también aprovechará el escenario para estrenar una nueva versión de “La Tierra del Olvido”.