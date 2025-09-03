  1. Inicio
PANAMÁ

Carlos Vives recibirá homenaje en Panamá

El cantante colombiano Carlos Vives será homenajeado como Agente de Cambio en Premios Juventud, que se realizará en septiembre en Panamá. @carlosvives
Kathyria Caicedo
  • 03/09/2025 10:47
El cantante colombiano Carlos Vives recibirá un homenaje en Panamá por su por trabajo cultural, ambiental y comunitario.

Carlos Vives es una gran figura de la música latina, pero en esta ocasión recibirá un homenaje por su compromiso con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y Latinoamérica, trabajo logrado especialmente con la Fundación Tras La Perla, la cual promueve educación, bienestar y conservación de las raíces afro e indígenas.

El homenaje a Carlos Vives como Agente de Cambio será entregado la noche del 25 de septiembre durante la gran gala de los Premios Juventud 2025, que se realizará en el Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali), en la ciudad de Panamá.

Carlos Vives estrena una nueva versión de “La Tierra del Olvido”

“Va a ser una noche inolvidable”, escribió Carlos Vives, quien no sólo será homenajeado, sino que también aprovechará el escenario para estrenar una nueva versión de “La Tierra del Olvido”.

Esta canción une a Vives con el Grupo Niche, para la celebración de los 30 años de “La Tierra del Olvido”.

El Grupo Niche hace su debut en los Premios Juventud. “Vamos a bailar al ritmo de La Tierra del Olvido salsa”, se comprometió el colombiano.

Adicional, Carlos Vives revela su nueva colaboración con Sergio George.

Esto aumento la cartelera de artistas que se estarán presentando en la fiesta más hot del año, como se llama a la entrega de los Premios Juventud, que por primera vez sale de Estados Unidos.

