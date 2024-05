Carolina Angarita: ‘Mi llamado del alma es lo que hago hoy’

“Llegué a donde quería y en un momento de la vida dije: ‘No puede ser’. Tiene que haber algo más, venimos para algo más, para dejar huellas e impactar las vidas de los demás y cada uno va encontrando esas maneras con base en su historia. Estos procesos de información son hermosísimos y hay mucho más allá de lo que uno supone”, mencionó Carolina Angarita en una conversación con La Estrella de Panamá.

Después de obtener éxito en el periodismo y en el mundo empresarial durante casi tres décadas así como contar con lo que ella anteriormente hubiera definido como una “vida perfecta”, una serie de acontecimientos dio a su mundo un giro de 180°, lo que la llevó a la introspección y replantear su propósito de vida.

Actualmente comparte su proceso con personas y compañías a través de libros como La Magia Sí Existe: Cómo vencer tus miedos y crear tu vida ideal y charlas al igual que Cómo sacar al elefante de la piscina con mensajes orientados a empresas e individuos por igual.

Su dedicación y excelencia en ambos ámbitos profesionales la han hecho merecedora de prestigiosos reconocimientos, incluyendo el ‘Outstanding CEO of the Year’ de la Greater Miami Chamber of Commerce, el Premio Global de Innovación de Discovery y el codiciado premio ‘Woman to Watch’ de Ad Age y P&M.

“Yo, viniendo del mundo corporativo y siendo presidenta de empresas, necesitaba tangibilizar mi transformación personal. Necesitaba ver pruebas y saber que esto tenía un sustento y por eso me metí por este camino [que también involucra la ciencia]. Si lees mi libro te darás cuenta muy rápidamente que está escrito por una periodista. Tiene fuentes, evidencia, data y estudios; lo que hice fue comprimir mucho conocimiento de muchos años”, explicó la speaker y fundadora del LIT Club, en el que tiene la oportunidad de empoderar a más personas a través del acompañamiento.