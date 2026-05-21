Centroamérica Cuenta: Gioconda Belli y Javier Zamora reflexionan sobre memoria, exilio y salud mental

La narración de la memoria como bálsamo y la necesidad de reflejar los sentimientos a través de las letras fueron varios de los tópicos que se discutieron este miércoles 20 de mayo en el panel ‘La historia que vivimos y la historia que construimos’ del festival Centroamérica Cuenta, en el que participaron la escritora nicaragüense Gioconda Belli y su homólogo salvadoreño Javier Zamora. Ambos presentan en el festival literario sus más recientes libros ‘Un silencio lleno de murmullos’ y ‘Solito’, respectivamente.

Belli aseguró en el acto – llevado a cabo en el vestíbulo del Museo del Canal Interoceánico – que su más reciente obra literaria culmina una trilogía compuesta inicialmente por sus dos últimos libros: ‘La mujer habitada’ y ‘Un país sobre mi piel’, en los que relata su paso por la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional y su posterior decepción con una revolución desvirtuada por el régimen comandado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En cambio, Zamora alegó que su libro ‘Solito’ representó para él una oportunidad para desahogarse sobre los infortunios que experimentó mientras emprendía su travesía en solitario hacia los Estados Unidos con los peligros que eso conllevaba. Al igual que Belli, Zamora reivindicó la necesidad de cuidar la salud mental para poder dominar el miedo y la angustia que uno puede llegar a sentir después de experimentar situaciones traumáticas como la guerra, el exilio o la adversidad.