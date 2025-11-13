Ciencia y tecnología para robustecer cultivos de arroz

Aunque el arroz es la prioridad inicial, la inversión en este laboratorio tiene un alcance mucho mayor. La nueva infraestructura y sus equipos de punta tienen la capacidad de identificar genéticamente los hongos que causan enfermedades en otros cultivos como el café de bajura, papa, cebolla, entre otros.Con la primera etapa ya en marcha y una colaboración internacional con expertos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay, ya iniciada, el IDIAP y aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Senacyt, han sentado las bases para una nueva era en la investigación agrícola. El reto ahora es mantener la infraestructura del laboratorio e incorporar talento humano para responder con eficiencia ante las problemáticas de la agricultura, y traducir esta inversión en cosechas más seguras y en mayor seguridad alimentaria para todo Panamá.