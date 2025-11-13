Ciencia y tecnología para robustecer cultivos de arroz

En respuesta a esta amenaza, y buscando una solución sostenible, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) ha lanzado un plan estratégico de gran alcance. Este proyecto, financiado por la Convocatoria EIE 2019 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), está diseñado para fortalecer la infraestructura dedicada al cultivo de arroz y, simultáneamente, potenciar la investigación en otros rubros de importancia económica, como el café, la papa o la cebolla.

Este hongo es una pesadilla para los agricultores. Produce manchas en forma de rombo en las hojas y, en el peor de los casos, produce una infección que impide la formación de los granos, arruinando cosechas enteras si no se detecta y trata a tiempo.

En Panamá, el arroz es mucho más que una simple guarnición en el plato; es el corazón de la alimentación nacional y clave para la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, su producción está bajo la constante amenaza de un enemigo microscópico y muy destructivo: el hongo Pyricularia , conocido por causar el “añublo del arroz”, la enfermedad más agresiva que afecta al arroz a nivel mundial.

Tecnología e investigación

La reciente inauguración del remodelado Laboratorio de Biología Molecular en el Subcentro de Alanje, Chiriquí, forma parte de la primera fase del proyecto del IDIAP, pasando de ser un centro tradicional a una instalación de referencia nacional en la lucha contra las enfermedades de las plantas.

La nueva tecnología del laboratorio es fundamental para avanzar en esta tarea. Cuenta con un secuenciador de ADN (MiniSeq de Illumina), el “cerebro” del laboratorio, que permite a los científicos obtener información genética del hongo Pyricularia. Igualmente se obtendrá información sobre otros hongos que afectan a otros rubros de importancia. A corto, mediano y largo plazo, se estarán estableciendo ensayos en invernaderos con el objetivo de identificar las “razas” de Pyricularia presentes en Panamá.

El centro también tiene analizadores de ADN, equipos como el QSep 1 que ayudan a verificar la calidad del material genético antes de la secuenciación, asegurando resultados rápidos y precisos; o el estereoscopio Leica, una herramienta de alta precisión para fotografiar y estudiar en detalle las muestras de los hongos recolectados en campo a nivel nacional.

La ubicación del laboratorio en Alanje tampoco es casualidad. Es el centro de una de las mayores zonas arroceras del país, lo que facilita que los científicos recolecten y analicen rápidamente las muestras infectadas.

El equipo de investigadores del laboratorio, liderado por la Dra. Délfida Rodríguez Justavino, y que incluye a expertos con décadas de experiencia como el Dr. Ismael Camargo Buitrago y la Dra. Evelyn Quirós, se enfocará en mapear el peligro e identificar todos los tipos del hongo añublo presentes en Panamá y usar esta información genética para el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del IDIAP, con el fin de liberar nuevas variedades de arroz que puedan tolerar el ataque de Pyricularia.

Este laboratorio tendrá un papel crucial en el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz y la meta final es tratar de minimizar el impacto del ataque de Pyricularia, desarrollando plantas que sean tolerantes o muy resistentes al hongo de forma natural, sin necesidad de usar tantos químicos.

Durante la inauguración del laboratorio, la Dra. Rodríguez Justavino presentó en detalle cómo los equipos de microscopía de luz y los equipos de biología molecular, permitirán ampliar el conocimiento sobre la diversidad de hongos presentes en arroz y otros cultivos relevantes para el país.

El Dr. Camargo añadió que la motivación del equipo de científicos es clara: “Darles respuestas a los productores con innovaciones que les permitan ser competitivos y asegurar la comida para todos los panameños”.