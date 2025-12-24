Cinco países del mundo donde la Navidad está prohibida y las razones detrás de estas restricciones

Mientras en gran parte del mundo millones de personas celebran la Navidad con luces, reuniones familiares y tradiciones culturales, en algunos países esta festividad no solo no se celebra, sino que está expresamente prohibida o fuertemente restringida, de acuerdo con un reporte del medio Infobae.

De acuerdo con el artículo, cinco países han impuesto medidas que limitan o prohíben cualquier manifestación pública relacionada con la Navidad, por motivos ideológicos, culturales o religiosos.

Países donde la navidad está prohibida

Corea del Norte: En este país, la Navidad fue eliminada de la vida pública en 2016. Las autoridades consideran cualquier expresión festiva —como música, reuniones o decoraciones— incompatible con su proyecto ideológico, y sancionan severamente estos actos.

Brunéi: Desde 2014, bajo la aplicación estricta de la ley islámica (sharía), está prohibido celebrar la Navidad en espacios públicos, incluso para extranjeros. Cualquier muestra festiva puede acarrear multas y penas de prisión.

Tayikistán: Las autoridades han eliminado la Navidad del calendario oficial desde 2015. Símbolos como árboles, disfraces de Santa Claus o regalos en escuelas y oficinas están prohibidos con el argumento de preservar la identidad nacional.

Somalia: En este país de mayoría musulmana, toda manifestación pública de la Navidad está vetada desde 2015. Aunque algunas celebraciones discretas pueden ocurrir en la privacidad del hogar, no se permite nada abierto al público.

China: La situación es más compleja y varía según la región, pero en algunas áreas con mayor control ideológico, las autoridades han impuesto restricciones al uso público de decoraciones y actividades navideñas, argumentando que distraen de las costumbres nacionales.

El informe deInfobae destaca que, en estos casos, el rechazo a la Navidad obedece a una percepción de la festividad comouna influencia extranjera o incompatible con principios culturales o religiosos locales.