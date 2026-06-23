Cine Universitario proyectará gratis clásicos del terror y la ciencia ficción

El Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá ofrecerá de forma gratuita hasta el 28 de junio una selección de películas clásicas de terror y ciencia ficción como parte de su ciclo ‘Cine de Terror Vintage’, una propuesta dirigida a los amantes del cine de culto y las producciones que marcaron la historia del género.

La programación - disponible de forma virtual y gratuita a través del sitio web www.gecupanama.org - reúne tres títulos emblemáticos producidos entre las décadas de 1950 y 1960, con historias que van desde encuentros con seres extraterrestres hasta maldiciones demoníacas y relatos de suspenso psicológico.

Entre las películas seleccionadas figura ‘La cosa del otro mundo’, dirigida por Christian Nyby y producida por Howard Hawks en 1951. Considerada una de las obras fundamentales de la ciencia ficción cinematográfica, la trama se desarrolla en una base militar en el Ártico, donde científicos y soldados descubren una amenaza extraterrestre que pone en peligro sus vidas. La cinta está basada en el relato ‘¿Quién anda ahí?’ del escritor John W. Campbell y fue declarada patrimonio cinematográfico de Estados Unidos.

El ciclo también incluye ‘La noche del demonio’, producción británica de 1957 dirigida por Jacques Tourneur. La historia sigue a un psicólogo estadounidense que viaja a Londres para ofrecer una conferencia y termina enfrentándose a una presunta maldición lanzada por un satanista. Basada en el cuento “Casting the Runes” de Montague R. James, la película es considerada una de las obras más influyentes del terror sobrenatural clásico.

La tercera propuesta es ‘La caminante nocturna’, filme estadounidense de 1965 dirigido por William Castle. La cinta narra la historia de una mujer viuda que comienza a experimentar sueños recurrentes que parecen cobrar vida, mientras es perseguida por inquietantes apariciones relacionadas con su difunto esposo. El guion fue escrito por Robert Bloch, reconocido autor de la novela que inspiró la película ‘Psicosis’.

La iniciativa busca acercar al público a producciones históricas que contribuyeron a definir muchos de los elementos narrativos y visuales que hoy caracterizan al cine de terror contemporáneo.

Con esta nueva edición, Cine Universitario continúa promoviendo el acceso gratuito a obras cinematográficas de valor histórico y cultural, permitiendo que nuevas generaciones descubran clásicos que siguen influyendo en la industria audiovisual más de medio siglo después de su estreno.