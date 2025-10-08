Desde el más allá llega la nueva temporada de ‘Surrealestate’

El terror se apodera de la plataforma de streaming Universal+ con el estreno exclusivo, el 10 de octubre en Latinoamérica, de la tercera temporada SurrealEstate, la intrigante serie canadiense creada y escrita por George R. Olson (First Person Shooter).

El drama paranormal regresa con 10 episodios en los que la dupla conformada por Luke Roman (Tim Rozon, Wynonna Earp) y Susan Ireland (Sarah Levy, Schitt’s Creek) está nuevamente lista para combatir, desde su agencia de bienes raíces, los fenómenos paranormales que ocurren en diferentes viviendas que buscan ser llenas de nuevas familias.

Su trama gira alrededor del objetivo de aligerar la venta de propiedades de la peculiar empresa The Roman Agency, por lo que los protagonistas utilizan métodos poco ortodoxos para limpiar inmuebles que se encuentran comprometidos metafísicamente.

En cada capítulo, el equipo deberá mejorar sus habilidades para resolver los casos de posesión más increíbles que les impide poner propiedades a la venta de manera inmediata. Una vez que cierran los portales y expulsan a los demonios, podrán iniciar la segunda etapa de su trabajo: vender el inmueble contra viento y marea.

Ahora, en su tercera temporada tras estrenar primeramente en 2021, SurrealEstate vuelve con una perfecta dosis de sobresaltos, comedia y drama entre sus personajes centrales. Uno de sus grandes atractivos es ceñirse a la fórmula narrativa “case of the week” (“El caso de la semana”), lo que permite en cada episodio se desarrollen misterios alrededor de casas embrujadas y las figuras del más allá que no quieren irse de allí.

En diálogo con SyFy para medios de prensa, Sarah Levy adelantó que en la tercera temporada se sumarán nuevos integrantes al equipo, lo que ocasionará fricciones.

“En la serie estamos muy acostumbrados a ver gente nueva en las casas. Estamos acostumbrados a nuevos vendedores, nuevos compradores, nueva actividad paranormal. Pero no estamos acostumbrados a nuevos compañeros de trabajo, sobre todo al acercarte al escritorio en la oficina y ver a otra persona sentada en la recepción”, anticipó la actriz, cuyo personaje es una mujer agradable especialista en manejo de crisis, quien además tiene poderes telequinéticos y de piroquinesis.

En el reparto principal de la serie se encuentran Tim Rozon, interpretando a Luke Roman, dueño de The Roman Agency, quien desde pequeño cuenta con un don para percibir lo que sucede en otros planos, lo que lo condujo a crear su empresa especializada en propiedades espirituales. Asimismo, Luke puede escuchar y ser testigo de sucesos aterradores que los demás jamás verán.

Por su parte, Maurice Dean Wint interpreta a August Ripley, quien actúa como una pieza clave del equipo, siendo un especialista en tecnología y diseño, quien acondiciona las viviendas embrujadas. Debajo de su personalidad serena, August tiene un as bajo la manga: sabe cómo la arquitectura y lo sobrenatural se entrelazan y lo usa a su favor para lograr vencer a los espíritus que se rehúsan a cooperar.

La serie llega a la plataforma de Universal+ para todos aquellos amantes de lo sobrenatural y el drama que va más allá de jumpscares y suspenso, sino también con una trama fresca y que traslada a su audiencia a un mundo en el que los hogares esconden más de un secreto, logrando un lugar en las listas de series a las que dedicarles un fin de semana desde el sofá.