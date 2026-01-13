Cinepicnic regresa este 2026 con estrenos, actividades y cine al aire libre en Costa del Este

El festival de cine al aire libre Cinepicnic regresa este 2026 cargado de diversos estrenos para el disfrute de todos los públicos.El evento – que se llevará a cabo este 16, 17 y 18 de enero en el Sport Center de Costa del Este – abrirá sus puertas todos los días desde las 3:00 pm hasta las 11:00 pm con propuestas que, a las 7:00 pm, estarán destinadas a los más pequeños mientras que a las 9:00 pm, se emitirán películas de categoría B.La programación de películas es la siguiente:<b>Viernes 16 de enero:</b>7:00 p.m.: Robot Salvaje9:00 p.m.: Gran Turismo<b>Sábado 17 de enero:</b>7:00 p.m.: Lilo y Stitch9:00 p.m.: Papeles<b>Domingo 18 de enero:</b>7:00 p.m.: K-Pop Demon Hunters9:00 p.m.: Los IlusionistasEl festival no solo ofrecerá la proyección de películas sino que tendrá a disposición del público otras actividades tales como una pista de patinaje y una pared de escalada, una tirolesa que atravesará toda el área del festival, un mercadito de emprendedores locales, camiones de comida y restaurantes con diversas opciones para degustar, un área de coctelería y, como es usual, palomitas y algodón de azúcar disponibles para disfrutar junto con la película.Así mismo, la organización del evento recuerda a los asistentes que no estará permitido el ingreso con comidas, bebidas ni<i> coolers</i>, ya que habrá una amplia oferta gastronómica en el evento. Los asistentes podrán traer sillas de acampar, cojines o mantas para disfrutar cómodamente de las películas.El evento además es amigable con las mascotas, mientras que su costo será de $5.00 consumibles.