La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida de 5 millones de dólares para firmar el convenio con Televisa-Univisión para la celebración de los Premios Juventud en la ciudad de Panamá.

De León explicó en la comisión que estaba pidiendo el traslado de la partida del Ministerio de Cultura a la ATP.

Añadió que, desde la ATP, el dinero iría al Fondo de Promoción Turística Internacional (Promtur), encargado de establecer la alianza con la empresa Televisa-Univisión.

Debido a la solicitud de la funcionaria, el diputado por la libre postulación Betserai Richards cuestionó el uso de un local estatal, además del cobro de las entradas por la empresa internacional.

Los Premios Juventud, que se celebrarán este 25 de septiembre por primera vez en Ciudad de Panamá, se desarrollarán en el centro de convenciones Amador (antiguo Figali).

Richards preguntó a De León si por el uso del centro de convenciones de Amador se cobraría a la empresa organizadora, y la funcionaria contestó que no sabía.

“En verdad, no sé, no sé si le están cobrando; eso le corresponde negociarlo a Televisa-Univisión con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas”, recordó De León.

El diputado insistió en que, si se aportan fondos del Estado panameño, lo mínimo que se requiere es tener las cuentas claras.

Otro punto que cuestionó Richards fue el cobro de las entradas, por lo que preguntó a De León si el Estado panameño recaudaría algo de esos fondos.

Sin embargo, la funcionaria respondió que al Estado lo que le interesa es la plataforma de comunicación de Televisa-Univisión, el posicionamiento del país y los artistas que vendrán, quienes hablarán de Panamá.

Además, explicó que luego de seis meses de finalizado el evento, la empresa internacional hará una promoción de la marca Panamá por seis meses. “Si me preguntas a mí, la inversión solo de esos seis meses, hablando de marca país es mayor que los cinco millones de dólares... todo lo demás es adicional”, destacó.

Agregó que entendía la parte de la comercialización, pero también se debe tomar en cuenta que hay que armar el proyecto y recordar que los artistas cobran, por lo que está segura de que Televisa-Univisión debe buscar más patrocinadores para respaldar el costo de la producción.

Richards cuestionó además que no llevara a la Comisión de Presupuesto el convenio para que los diputados pudieran leerlo y analizar si era conveniente o no.

De León respondió que se lo enviaría, y recordó que el evento generaría entre 5.000 y 7.000 visitantes, lo que representarían 9,8 millones de dólares para el país, solo en gasto turístico.

Añadió que también se contaría con la promoción de artistas como Maluma, Carlos Vives, posiblemente Shakira, quienes asistirían a la premiación y postearían sobre el país en sus redes sociales.

Aclaró que no podía entregar el contrato porque aún no se había firmado debido a la falta de partida.

Destacó que, si firmaba un contrato sin partida, posteriormente sería observada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que, apenas se hiciera el traslado de partida, Promtur firmaría el contrato con Televisa-Univisión.

Tras escuchar otros cuestionamientos de los diputados, la Comisión de Presupuesto aprobó por nueve votos a favor y uno en contra el traslado de la partida de 5 millones de dólares a la ATP.