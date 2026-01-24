Cortes certificación Prime, para un público exclusivo

Meats by Linz es una de las marcas que representan. Cuenta con 60 años en el en el mercado de Estados Unidos y 'se diferencia por trabajar ganado seleccionado genéticamente. Lo han venido mejorando a lo largo de estas seis décadas y han desarrollado un ganado Black Angus con un producto espectacular. Lo que traemos hoy a la mesa son productos Prime', dice con entusiasmo.La línea Prime es la más alta de las certificaciones, establecidas por la USDA para el ganado estadounidense luego de la Select y la Choice. 'Van a ver un marmoleo, una suavidad, un sabor mucho más elevado en calidad y con gran consistencia porque provienen de la línea Heritage de Linz, o sea, ganado propio, desarrollado por ellos mismos'. En cuanto al marmoleado, explica José García, 'nos referimos a la grasa intramuscular que tiene la carne'. La ecuación es sencilla: más grasa, más sabor.