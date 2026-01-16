  1. Inicio
¿Cuál es el origen del Desfile de las Mil Polleras? Conoce los detalles

Para este año, se espera la participación de más de 100 delegaciones el próximo sábado 17 de enero de 2026, a partir de la 1:00 p.m.
Para este año, se espera la participación de más de 100 delegaciones el próximo sábado 17 de enero de 2026, a partir de la 1:00 p.m.
Emiliana Tuñón
  16/01/2026
El Desfile de las Mil Polleras, una de las expresiones culturales más representativas de Panamá, inició en la ciudad de Panamá como parte de las actividades conmemorativas del centenario de la República en 2003, realizándose originalmente en la calle 50.

Tras una pausa en su realización, el evento fue retomado en 2010 gracias a las gestiones del diputado Tito Afú, trasladándose a la ciudad de Las Tablas. En un inicio, el desfile se celebraba en el marco de las fiestas patrias; sin embargo, posteriormente se propuso cambiar su fecha al mes de enero.

De acuerdo con la Ley No. 116 del 10 de diciembre de 2013, el Desfile de las Mil Polleras se desarrolla oficialmente el segundo sábado de enero de cada año, con el objetivo de exaltar la pollera como traje típico nacional de Panamá.

La actividad fue creada para promover el conocimiento de la historia de este atuendo tradicional y reconocer el trabajo artesanal de hombres y mujeres que participan en la elaboración de cada uno de sus detalles, considerados entre los más elaborados del mundo.

En los últimos años, el desfile ha registrado un aumento significativo en la asistencia de nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Las Tablas para disfrutar de esta manifestación cultural.

