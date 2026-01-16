¿Cuál es el origen del Desfile de las Mil Polleras? Conoce los detalles

El Desfile de las Mil Polleras, una de las expresiones culturales más representativas de Panamá, inició en la ciudad de Panamá como parte de las actividades conmemorativas del centenario de la República en 2003, realizándose originalmente en la calle 50.

Tras una pausa en su realización, el evento fue retomado en 2010 gracias a las gestiones del diputado Tito Afú, trasladándose a la ciudad de Las Tablas. En un inicio, el desfile se celebraba en el marco de las fiestas patrias; sin embargo, posteriormente se propuso cambiar su fecha al mes de enero.

De acuerdo con la Ley No. 116 del 10 de diciembre de 2013, el Desfile de las Mil Polleras se desarrolla oficialmente el segundo sábado de enero de cada año, con el objetivo de exaltar la pollera como traje típico nacional de Panamá.