¿Cuándo armar el árbol de Navidad? Esto es lo que marca la tradición

El árbol de Navidad es uno de los adornos más representativos de la temporada, y su significado va más allá de la simple decoración.Aunque no tiene un significado bíblico directo, la tradición cristiana le ha otorgado múltiples interpretaciones simbólicas. Por ser un árbol de hoja perenne, <b>se interpreta como un símbolo de vida eterna, representando la promesa de vida a través de Cristo</b>.Hoy en día, existe una gran variedad de árboles y adornos: pueden encontrarse en diversos tamaños, materiales y estilos, naturales o artificiales, y con más o menos decoración según los gustos y preferencias de cada familia. La elección de cómo decorarlo depende principalmente del estilo personal y la creatividad de cada hogar.