  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

¿Cuándo armar el árbol de Navidad? Esto es lo que marca la tradición

El árbol de Navidad es un símbolo tradicional de la temporada navideña.
El árbol de Navidad es un símbolo tradicional de la temporada navideña. Kati / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/11/2025 11:38
En Panamá, el árbol de Navidad se arma tradicionalmente el 8 de diciembre, pero la costumbre de decorar temprano ha ganado popularidad.

El momento de armar el árbol de Navidad es uno de los más esperados por muchas familias, y aunque las tradiciones marcan ciertas fechas, cada hogar decide cuándo iniciar la decoración.

En Panamá, por ejemplo, muchas familias esperan hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, para colocar el árbol y adornar la casa. Otros hogares prefieren comenzar a principios de diciembre, asegurando que el árbol luzca durante toda la temporada festiva.

La tradición indica que el árbol permanezca armado hasta el 6 de enero, Día de Reyes, marcando el cierre de las celebraciones navideñas.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy en día es común ver casas decoradas desde mediados de noviembre, tanto en Panamá como en otras partes del mundo, adelantando la magia de la Navidad.

Tendencias en árboles de Navidad para esta temporada.
Tendencias en árboles de Navidad para esta temporada. Gundula Vogel / Pixabay
Significado del árbol de navidad

El árbol de Navidad es uno de los adornos más representativos de la temporada, y su significado va más allá de la simple decoración.

Aunque no tiene un significado bíblico directo, la tradición cristiana le ha otorgado múltiples interpretaciones simbólicas. Por ser un árbol de hoja perenne, se interpreta como un símbolo de vida eterna, representando la promesa de vida a través de Cristo.

Hoy en día, existe una gran variedad de árboles y adornos: pueden encontrarse en diversos tamaños, materiales y estilos, naturales o artificiales, y con más o menos decoración según los gustos y preferencias de cada familia. La elección de cómo decorarlo depende principalmente del estilo personal y la creatividad de cada hogar.

Lo Nuevo