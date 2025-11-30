¿Cuándo armar el árbol de Navidad? Esto es lo que marca la tradición

El momento de armar el árbol de Navidad es uno de los más esperados por muchas familias, y aunque las tradiciones marcan ciertas fechas, cada hogar decide cuándo iniciar la decoración.

En Panamá, por ejemplo, muchas familias esperan hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, para colocar el árbol y adornar la casa. Otros hogares prefieren comenzar a principios de diciembre, asegurando que el árbol luzca durante toda la temporada festiva.

La tradición indica que el árbol permanezca armado hasta el 6 de enero, Día de Reyes, marcando el cierre de las celebraciones navideñas.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy en día es común ver casas decoradas desde mediados de noviembre, tanto en Panamá como en otras partes del mundo, adelantando la magia de la Navidad.