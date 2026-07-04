El imperio del sol naciente

No hay forma de justificar las agresiones del país en su momento, pero en cuanto a la cinematografía no puedo terminar sin agregar dos cosas de Ahen Senso, primero la actuación de la talentosa actriz Setsuko Hara a la que conocí con anterioridad como diva del director Yasujiro Ozu (1903-1963) y cuyo carisma me conquistó, la otra fue cuando descubrí que los efectos especiales de esta fueron realizados por Eiji Tsuburaya (1901-1970) productor de Ultraman, Ultrasiete, padre del Tokusatsu y su trabajo como especialista en más de 250 películas en sus cincuenta años como productor de efectos especiales. Para mayor información sobre el Tokusatsu busque el artículo: Tokusatsu en Panamá.Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vice-decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.