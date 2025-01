El pueblo guna y su lucha por la libertad: Juan David Morgan presenta su octavo libro

El abogado y escritor panameño Juan David Morgan presentó la noche de este 15 de enero su más reciente obra titulada La rebelión infinita.

Morgan estuvo acompañado en la presentación de su obra del expresidente Aristides Royo y el exministro de Asuntos del Canal, Jorge Eduardo Ritter.

En su octavo libro, Morgan se remonta a 1907 para marcar el inicio de la lucha del primer gobierno panameño, liderado por Manuel Amador Guerrero, en querer “civilizar” al pueblo Guna Yala, que vivían en un conjunto de islas que se conocían como San Blas. En la actualidad esa zona es la comarca de Guna Yala.

El autor relata como ese pueblo logró mantener sus tradiciones, religión y cultura.

El también abogado explicó a los presentes que en cuanto a su título, la palabra “infinita” fue un poco difícil de aceptar. “Llegué a la conclusión de que era la palabra adecuada porque estamos hablando de la rebelión de un pueblo originario y sabemos que no solamente en Panamá, sino que también en el resto de América, todas las naciones tienen una deuda pendiente con los pueblos originarios”, dijo.

“El pueblo guna ha pasado por varios acontecimientos que incluso, posterior al tiempo en el que se sitúa la obra, da a entender que no ha sido una población del todo libre. Una rebelión es simplemente la manera de exigir y luchar por lo que nos corresponde y en el caso de los gunas, siguen luchando por lo suyo”, dijo.

Por su lado, Royo utilizó sus primeras palabras para felicitar el trabajo de Morgan he hizo un llamado a que la información recolectada no es una que se encuentra en los libros de la Biblioteca Nacional. “Esta historia, si es bien hecha, sería un producto increíble para el cine”, aseguró.

“Sería una película estupenda de la lucha de una ‘civilización’ distinta a la nuestra que habita en la isla de San Blas y que pelea por su autenticidad y que se enfrentan a gobiernos que desean cambiar no solo sus costumbres sino hasta sus vestimentas”, agregó.

Ritter interrogó al autor sobre cómo escoge los temas para sus obras literarias. “Me propuse, a través de las novelas históricas, a contar episodios importantes del pasado panameño”, afirmó.

“Al mismo tiempo, debía escoger temas que no fueran solamente nacionales, sino que tuvieran una trascendencia más allá de las fronteras y en el caso de los gunas, este grupo de personas no se encuentra solo en nuestro territorio, sino también en Colombia y en otros países de la región. Es un tema que pienso podría tener repercusión no solo en nuestro país, pero en cualquier persona que sienta la necesidad de darle a los pueblos originarios lo que realmente merecen”, agregó.

Para culminar su presentación y sin contar el fondo de la obra, para que los lectores se interesen en ella, Morgan explicó que su aspiración con La rebelión infinita, al igual que sus demás novelas históricas, es que “el panameño se interese en estudiar más la historia de su país”.

“Mi interés es que no solamente conozcan lo que fue esa rebelión de los kunas, sino las motivaciones y las consecuencias que generaron. Quiero que los lectores sepan que a raíz de esa lucha, otros pueblos originarios se levantaron para defender lo suyo”, concluyó.