Nidal Benali: ‘Los jóvenes no son solo el futuro, son el presente de las decisiones’

Si tuviera la oportunidad de dirigirse a los jefes de Estado reunidos en una próxima cumbre internacional, Benali asegura que transmitiría una verdad incómoda: los jóvenes saben identificar los problemas, pero también tienen propuestas para resolverlos.En demasiadas ocasiones, dice, se asume que la experiencia pertenece exclusivamente a quienes llevan décadas en la política, mientras que la juventud es vista como una etapa de aprendizaje permanente. 'Los jóvenes tienen una opinión. Saben cuáles son los problemas y también cuáles pueden ser las soluciones', afirmó.Por eso considera indispensable que los líderes políticos desarrollen una mayor disposición a escuchar. No como un gesto protocolar, sino como parte de una nueva forma de gobernar.'Si queremos recuperar la confianza, debemos escuchar a los jóvenes e incluirlos en las decisiones.'