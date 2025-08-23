¿Qué hiciste en la Feria del Libro?

¿Y qué hice yo en la feria? Pues, hablando de Manuel Alcántara, tuve el placer de presentar su libro, ‘La esquina desnuda. Itinerario confuso’, en la caseta de la OEI. Para ello escribí el siguiente texto: Una de las historias de ‘La esquina desnuda’ pudo haber comenzado más o menos así: 'Dos amigas organizaron una cena para que nos conociésemos. ‘Conocer’ es un verbo con amplios significados, así que yo preferiría aclarar que fue un encuentro dedicado a conversar. La reunión ayudaría a mi interlocutor a preparar la presentación de uno de mis libros en una feria. Para esa publicación evité, a toda costa, escribir sobre política, que es lo que todo el mundo espera de mí. Visto desde la distancia y desde este complejo istmo, como lo declaré esa noche, a pesar de mi promesa, me traicioné porque escribí sobre la política del ser errante, de la soledad, del instante, de la vulnerabilidad a los recuerdos. De esa esquina desnuda y confusa'.‘La esquina desnuda’ es un compendio de relatos cortos, de unas mil palabras cada uno. Es un repertorio de reflexiones, recuerdos, encuentros, invenciones, ejercicios de estilo y declaraciones íntimas y profundas. Se divide en dos partes: la primera comprende historias escritas entre 2017 y 2019. Entonces llegó la pandemia y, con ella, la segunda parte, redactada entre 2020 y 2021, y titulada ‘Confinamiento y después’. Muchos de los textos de la primera parte comienzan con una idea general que luego aterriza en lo particular, en lo terrenal. Juegos de ideas y palabras sorpresivas que describen una situación o acción salida en apariencia de la nada, pero que irán dándole sentido al preámbulo. La pandemia cambió esta estrategia. En la segunda parte de ‘La esquina desnuda’ su prosa prescinde de ese silogismo, de esa división racional. Su gesto poético, filosófico, personal y literario fluye como el río que reiteradamente menciona en sus textos. Ese río que se convierte en tiempo y aceptación. Alcántara nació en Madrid. De chico, durante los veranos, no salía de la capital. Iba a la Casa de Campo, el parque más grande de Madrid, y al río Manzanares, que colinda con él, pasando las horas y los días jugando y soñando a su ribera. A pie o en bicicleta se puede acceder por once puertas: las del Río o las del Rey y la de Moreras, al este, que yo también he cruzado, por cierto. 'Era lo que ocurría en aquella época', me cuenta. Manuel Alcántara es profesor, politólogo y viajero incansable; un 'hombre caracol' y ligero de maletas, como escribe. No sabe bailar, pero le gusta la música y la pintura. En especial Goya y su cuadro ‘Saturno devorando a su hijo’. Ay, Saturno, ¡qué hambre tienes! Alcántara, como Goya, también produjo dos majas, o, mejor dicho, dos esquinas en dos libros: el primero, ‘La esquina desnuda’, y ‘La esquina revestida’, de 2023. Compuse un popurrí con algunas frases en el libro que arrojan cierta luz sobre la postura existencial de su autor:'Nadie se justifica hoy. El poeta recomendó viajar ligero de equipaje. Saber que, aunque me marquen las cartas, la partida está perdida. No me quieres como antes. Hoy sé que el dolor en la espalda (...) es un símbolo inequívoco de quienes tienen alas y no las usan. Hay muchas maneras de ser injusto. El tiempo (...) queda encanallado por la desconfianza. La mediocridad tutelada. Poco a poco la desconfianza de otros se yergue frente a mí.La nostalgia puede ser una motivación política poderosa. La nostalgia es la única distracción de quien ha perdido la fe en el futuro.El deseo inequívoco de asumir riesgos. Los esfuerzos que a la postre resultan vanos. Las lágrimas invaden mi rostro, pero dentro no llueve.Me da pereza y me rijo por la pura intuición. Como una estrella errante. ¿Podrá la ciencia política operativizar el desdén? Soy consciente de ser un outlier. Es un lento proceso de configuración estética.La filosofía del caminante errante es andar sin prejuicios'. Y, para terminar: 'No hay que complicarse la vida, y si no, seguir el consejo que le dieron sus padres: no pensar'.