Tres películas imperdibles para ver gratis en la Sala Virtual del Cine Universitario

La Sala Virtual del Cine Universitario presenta interesantes propuestas para disfrutar durante una semana que sirve como antesala del tradicional asueto carnavalero. Este espacio —gestionado por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá— ofrece una cartelera disponible hasta el próximo 15 de febrero, con funciones accesibles para el público a partir de las 12:00 p. m.

La película alemana ‘Histeria’ (2025) encabeza la programación de la Sala Virtual del Cine Universitario. La sinopsis de este drama gira en torno a la filmación de un caso real de racismo contra un grupo de inmigrantes turcos residentes en el país europeo.

El filme —dirigido por Mehmet Akif Buyukatalay y protagonizado por Devrim Lingnau, Serkan Kaya y Mehdi Meskar— se centra en el conflicto que surge entre los actores extras turcos y el director junto al asistente de dirección durante el rodaje. La película fue reconocida con un galardón en el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale.

De Alemania, la programación se traslada al País Vasco con la película ‘Todas las lunas’ (2020) o, en euskera, ‘Ilargi Guztiak’. Dirigida por Igor Legarreta, la cinta tiene como protagonistas a Haizea Carneros, Josean Bengoetxea e Itziar Ituño. Su trama se sitúa en el terreno de la fantasía, en el contexto de la Guerra Civil española. Los espectadores presencian el rescate de una niña que posteriormente es cuidada por una mujer enigmática que la adopta y le transmite su condición de vampira. ‘Todas las lunas’ recibió el premio a Mejor filme europeo en un festival de cine de fantasía.

La tercera y última película de esta tanda previa al período de carnavales es la cinta mexicana ‘La cocina’ (2024), dirigida por Alonso Ruizpalacios y protagonizada por Raúl Briones, Rooney Mara y James Waterston. Este drama se desarrolla en la cocina de un restaurante de lujo en Nueva York (Estados Unidos), donde confluyen los sueños y la desesperación de varios inmigrantes en busca del llamado sueño americano. La película fue galardonada con diversos premios, entre ellos los Premios Ariel a Mejor Actor, Mejor Guion (Ruizpalacios), Mejor Edición, Mejor Música y Mejor Sonido.

Estos tres filmes de cine internacional pueden disfrutarse de forma gratuita ingresando al sitio web del GECU: www.gecupanama.org.