‘El Brujo’: un espejo de Julio Zachrisson en la gran pantalla

El artista panameño Julio Zachrisson grabó el espíritu panameño en pinturas, esculturas, planchas de cobre y en el mundo. Hoy, su voz y su risa regresan a la pantalla grande con <i>El Brujo: Julio Zachrisson</i>, una película que ya se encuentra disponible en cines nacionales y más que biografía es un conjuro, una conversación entre generaciones que se niega a olvidar.El director Félix 'Trillo' Guardia, quien dio vida a este retrato íntimo, conoció primero al mito y después al hombre. 'No tengo una imagen clara de cómo me imaginaba a Zachrisson de niño, porque en realidad lo conocí a través de su obra', confiesa durante una entrevista exclusiva para este medio. 'Fue su obra la que me cautivó desde el principio. Con el tiempo, esa curiosidad creció y me llevó a preguntarme quién había hecho esos dibujos, esas pinturas, esos grabados tan increíbles.'Así comenzó una búsqueda que lo llevó, años después, a conocer a Zachrisson en persona. No al artista distante de los museos, sino al hombre que reía con picardía, que le encanta comer pipá, el sepol, el salaíto, el mafá, que llamaba a las cosas por su nombre. 'Detrás de esa obra tan intensa no había un artista frío o distante, sino un ser humano lleno de curiosidad, un amigo... y también un maestro.'