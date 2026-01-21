El caso Julio Iglesias da un giro inesperado tras revelarse presuntos mensajes privados

La divulgación de estos supuestos mensajes ha generado debate sobre su posible impacto en la causa. De acuerdo con la abogada <b>Beatriz Uriarte</b>, al programa <i>'El Gordo y la Flaca'</i> de Univisión, este tipo de comunicaciones podría <b>poner en duda la credibilidad del testimonio</b> de las denunciantes, aunque recordó que, en el sistema judicial español, una condena puede sustentarse únicamente en la declaración de la víctima, siempre que se cumplan tres criterios fundamentales: ausencia de intereses ocultos, existencia de elementos de corroboración —como testigos o informes clínicos— y coherencia y persistencia en la versión de los hechos.Por su parte, la <b>defensa de Julio Iglesias</b> solicitó el archivo de la investigación al considerar que los hechos denunciados <b>no corresponden a la jurisdicción española</b>. No obstante, la <b>Fiscalía</b> rechazó la petición, al señalar que aún se analiza la competencia del caso, por lo que se prevé que las denunciantes sean llamadas a declarar <b>como testigos protegidos</b>.