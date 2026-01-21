El caso Julio Iglesias da un giro inesperado tras revelarse presuntos mensajes privados

La denuncia por presunto acoso y agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias, presentada por dos exempleadas domésticas, continúa generando atención pública, luego de que el artista calificara las acusaciones como “absolutamente falsas”. El caso podría tomar un nuevo rumbo tras la divulgación de presuntos mensajes privados atribuidos a una de las denunciantes, enviados años después de los hechos denunciados.

Tras las declaraciones del cantante en redes sociales, en las que negó de forma categórica las acusaciones y aseguró que defenderá su postura, el medio español OkDiario publicó supuestos mensajes que evidenciarían una relación cordial entre una de las denunciantes —identificada como fisioterapeuta— y el artista, tanto durante su periodo laboral como después de haber dejado de trabajar con él.

Según el medio, el 20 de abril de 2021, cuando aún prestaba servicios profesionales al cantante, la fisioterapeuta le habría enviado un mensaje con expresiones de afecto y agradecimiento.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2022, ya fuera de su relación laboral, lo habría felicitado por su cumpleaños con un mensaje en el que manifestaba cariño y aprecio. Un tercer mensaje, fechado en marzo de 2023, incluiría nuevamente expresiones afectuosas y disposición de contacto.