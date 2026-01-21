  1. Inicio
El caso Julio Iglesias da un giro inesperado tras revelarse presuntos mensajes privados

Presuntos mensajes reavivan el debate en el caso de Julio Iglesias
EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/01/2026 13:26
El caso por presunto acoso contra Julio Iglesias vuelve a generar atención tras la divulgación de supuestos mensajes atribuidos a una de las denunciantes.

La denuncia por presunto acoso y agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias, presentada por dos exempleadas domésticas, continúa generando atención pública, luego de que el artista calificara las acusaciones como “absolutamente falsas”. El caso podría tomar un nuevo rumbo tras la divulgación de presuntos mensajes privados atribuidos a una de las denunciantes, enviados años después de los hechos denunciados.

Tras las declaraciones del cantante en redes sociales, en las que negó de forma categórica las acusaciones y aseguró que defenderá su postura, el medio español OkDiario publicó supuestos mensajes que evidenciarían una relación cordial entre una de las denunciantes —identificada como fisioterapeuta— y el artista, tanto durante su periodo laboral como después de haber dejado de trabajar con él.

Según el medio, el 20 de abril de 2021, cuando aún prestaba servicios profesionales al cantante, la fisioterapeuta le habría enviado un mensaje con expresiones de afecto y agradecimiento.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2022, ya fuera de su relación laboral, lo habría felicitado por su cumpleaños con un mensaje en el que manifestaba cariño y aprecio. Un tercer mensaje, fechado en marzo de 2023, incluiría nuevamente expresiones afectuosas y disposición de contacto.

Mensajes revelados generan controversia en la investigación contra Julio Iglesias

La divulgación de estos supuestos mensajes ha generado debate sobre su posible impacto en la causa. De acuerdo con la abogada Beatriz Uriarte, al programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión, este tipo de comunicaciones podría poner en duda la credibilidad del testimonio de las denunciantes, aunque recordó que, en el sistema judicial español, una condena puede sustentarse únicamente en la declaración de la víctima, siempre que se cumplan tres criterios fundamentales: ausencia de intereses ocultos, existencia de elementos de corroboración —como testigos o informes clínicos— y coherencia y persistencia en la versión de los hechos.

Por su parte, la defensa de Julio Iglesias solicitó el archivo de la investigación al considerar que los hechos denunciados no corresponden a la jurisdicción española.

No obstante, la Fiscalía rechazó la petición, al señalar que aún se analiza la competencia del caso, por lo que se prevé que las denunciantes sean llamadas a declarar como testigos protegidos.

