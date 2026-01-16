Julio Iglesias niega abusos: ‘Esas acusaciones son absolutamente falsas’

Según se dio a conocer, el caso salió a la luz el martes, luego de que la cadena estadounidense Univisión y el medio español <i>elDiario.es</i> publicaran una investigación periodística basada en las denuncias de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante Julio Iglesias.Ambas mujeres afirmaron haber sido víctimas de vejaciones y acoso sexual durante el tiempo en que trabajaron para el artista, uno de los cantantes latinos más reconocidos a nivel mundial y padre del también músico Enrique Iglesias.De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2021 en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y en las Bahamas. En ese momento, las denunciantes tenían 22 y 28 años, respectivamente.