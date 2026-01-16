  1. Inicio
Julio Iglesias niega abusos: ‘Esas acusaciones son absolutamente falsas’

Julio Iglesias rompe el silencio y afirma no haber abusado a nadie.
@julioiglesias
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/01/2026 10:15
El cantante Julio Iglesias negó este viernes las acusaciones de delitos sexuales presentadas por dos exempleadas ante la justicia española.

El reconocido cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes 16 de enero y se pronunció públicamente sobre las acusaciones presentadas por dos exempleadas, quienes lo denunciaron ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un comunicado en el que calificó las acusaciones como “absolutamente falsas”. En el mensaje, Iglesias expresó su pesar por la situación y rechazó de manera categórica los señalamientos en su contra.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, señaló el cantante.

Asimismo, el artista afirmó que continuará defendiendo su honor y su verdad frente a lo que considera un grave agravio. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad”, agregó.

El comunicado finaliza con la firma de Julio Iglesias y un agradecimiento a las personas que le han enviado mensajes de apoyo y cariño tras hacerse públicas las denuncias.

Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias en una investigación periodística

Según se dio a conocer, el caso salió a la luz el martes, luego de que la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaran una investigación periodística basada en las denuncias de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante Julio Iglesias.

Ambas mujeres afirmaron haber sido víctimas de vejaciones y acoso sexual durante el tiempo en que trabajaron para el artista, uno de los cantantes latinos más reconocidos a nivel mundial y padre del también músico Enrique Iglesias.

De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2021 en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y en las Bahamas. En ese momento, las denunciantes tenían 22 y 28 años, respectivamente.

