Julio Iglesias niega abusos: ‘Esas acusaciones son absolutamente falsas’

El reconocido cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes 16 de enero y se pronunció públicamente sobre las acusaciones presentadas por dos exempleadas, quienes lo denunciaron ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un comunicado en el que calificó las acusaciones como “absolutamente falsas”. En el mensaje, Iglesias expresó su pesar por la situación y rechazó de manera categórica los señalamientos en su contra.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, señaló el cantante.

Asimismo, el artista afirmó que continuará defendiendo su honor y su verdad frente a lo que considera un grave agravio. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad”, agregó.

El comunicado finaliza con la firma de Julio Iglesias y un agradecimiento a las personas que le han enviado mensajes de apoyo y cariño tras hacerse públicas las denuncias.