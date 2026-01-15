  1. Inicio
Julio Iglesias responde tras las denuncias y asegura que su equipo legal trabaja en su defensa


Fotografía que muestra un mural con el rostro del artista español Julio Iglesias este miércoles, en Punta Cana (República Dominicana). Orlando Barría | EFE
Emiliana Tuñón
  • 15/01/2026 11:48
El cantante español es investigado por la Audiencia Nacional tras denuncias presentadas por dos mujeres por presuntas agresiones sexuales.

Tras el escándalo generado por la denuncia presentada por dos mujeres, el mundo del espectáculo permanece a la expectativa de la respuesta del reconocido artista español Julio Iglesias, quien decidió romper el silencio en declaraciones a la revista ¡Hola! de España.

El intérprete de Con la misma piedra, está siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, luego de que dos mujeres lo denunciaran por presuntas agresiones sexuales ocurridas mientras trabajaban como empleadas domésticas en residencias del cantante ubicadas en Punta Cana y las Bahamas.

De acuerdo con la publicación, Iglesias sostuvo una conversación telefónica en la que se mostró serio y plenamente consciente de la gravedad de la situación, aunque confiado en su posición. El artista dejó claro que no considera este el momento adecuado para emitir una declaración pública formal, pero aseguró que tiene la intención de hacerlo más adelante.

Según indicó, tanto él como su equipo legal se encuentran preparando su defensa, convencidos de que el caso se esclarecerá en el momento oportuno.

Mientras tanto, su círculo íntimo ha optado por guardar silencio y evitar pronunciamientos públicos. En privado, allegados al cantante han rechazado de manera categórica las acusaciones y manifestado su conmoción por lo ocurrido.

El caso también ha generado reacciones en el ámbito político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su apoyo al artista y cuestionó la intencionalidad de las acusaciones.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió la presunción de inocencia y confirmó que Julio Iglesias no será despojado de los honores municipales que ostenta.

