Julio Iglesias responde tras las denuncias y asegura que su equipo legal trabaja en su defensa

Tras el escándalo generado por la denuncia presentada por dos mujeres, el mundo del espectáculo permanece a la expectativa de la respuesta del reconocido artista español Julio Iglesias, quien decidió romper el silencio en declaraciones a la revista ¡Hola! de España.

El intérprete de Con la misma piedra, está siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, luego de que dos mujeres lo denunciaran por presuntas agresiones sexuales ocurridas mientras trabajaban como empleadas domésticas en residencias del cantante ubicadas en Punta Cana y las Bahamas.

De acuerdo con la publicación, Iglesias sostuvo una conversación telefónica en la que se mostró serio y plenamente consciente de la gravedad de la situación, aunque confiado en su posición. El artista dejó claro que no considera este el momento adecuado para emitir una declaración pública formal, pero aseguró que tiene la intención de hacerlo más adelante.

Según indicó, tanto él como su equipo legal se encuentran preparando su defensa, convencidos de que el caso se esclarecerá en el momento oportuno.