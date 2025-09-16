El Desfile de las Mil Naguas mantiene viva la tradición ancestral

Cuenta una leyenda Ngäbe que una joven vio una inundación descender de la cabecera del río hacia el mar, en ella venía un ser mitológico, una serpiente de siete cabezas llamada Magata. Ella vio en la piel de la serpiente los diseños de rombos y cuadros. Eso lo plasmó en las naguas, las chácaras, sombreros y todas sus artesanías. Así nació la vestimenta de esta comarca indígena panameña.

La coordinadora de la Unión de Gestores Culturales de David, Mitziti Tugrí Vejarano, dio detalles a este medio sobre el Desfile de las Mil Naguas, una iniciativa cultural liderada por la Unión de Gestores Culturales Ngäbes del distrito de David en alianza estratégica con la Alcaldía de David. La actividad busca exaltar la identidad y tradición del pueblo ngäbe a través de su vestimenta ancestral.

La nagua es el vestido de uso tradicional de las mujeres ngäbe y bugle confeccionado por ella misma, este vestido es conocido en español como nagua. Es un vestido largo y ancho, llega hasta el tobillo. Puede hacerse sobre tela de color liso o estampado.

Las aplicaciones son con distintos colores de telas cosida una encima de otra o una de lado de la otra a mano o a máquina de coser haciendo un diseño geométrico triángular (o sesgos lineales) sobre la tela principal. Los colores son combinados formando contrastes, entre colores primarios y secundarios.

Tugrí Vejarano explicó que la idea surgió en una reunión celebrada con el alcalde de David, Joaquín de León. Se plantearon varias propuestas para impulsar actividades culturales y económicas, y se acordó realizar un desfile que, además de resaltar el valor cultural de la nagua, generara oportunidades de turismo y desarrollo para artesanos y emprendedores.

“El alcalde aprobó de inmediato la iniciativa y se convirtió en uno de los principales promotores del desfile”, señaló Tugrí Vejarano. “Nuestro objetivo es dinamizar la economía local, especialmente la de las mujeres artesanas que confeccionan las naguas, y al mismo tiempo proyectar nuestra identidad cultural hacia un público más amplio”.

El evento se celebrará el 18 de octubre en la ciudad de David, Chiriquí iniciando en el Parque de las Madres, en Doleguita, y culminando en el Parque Cervantes. La ruta recorrerá las principales calles de la ciudad, en un ambiente cívico y familiar. La embajadora cultural Rosa Iveth Montezuma será la abanderada de este primer desfile.

La convocatoria ha generado gran entusiasmo, con más de 100 delegaciones inscritas hasta el momento, incluyendo grupos universitarios, organizaciones civiles, colectivos culturales y delegaciones de otros pueblos indígenas como Emberá, Guna y Naso.

Aunque la nagua es la vestimenta tradicional de la mujer ngäbe, los varones también participarán ataviados con la indumentaria propia de su cultura.

El desfile contará además con puestos de artesanías y emprendimientos en el Parque Cervantes, donde tanto artesanos ngäbes como otros emprendedores locales podrán ofrecer sus productos. “Es una oportunidad no solo para mostrar nuestra cultura, sino también para fortalecer la economía creativa de la región”, añadió la coordinadora.

Uno de los puntos que subraya los cordinadora es que este no es un evento exclusivo de las mujeres ngäbes que viven en la comarca, sino también de aquellas que residen en David y otras ciudades, y que desean mantener vivo su legado ancestral.

“La mujer ngäbe que vive fuera de la comarca no ha olvidado su nagua. Este desfile es un espacio de rescate, promoción y divulgación de nuestro aporte cultural, abierto a todos los que quieran apoyarnos”.