El movimiento como estrategia: por qué tu próxima reunión importante debería ser caminando

La época de pandemia cambió la forma de reunirnos, hay cosas que no han vuelto a ser como eran, y si hay algo que para mi es importante, es el cara a cara. Pasamos horas sentados frente a pantallas o mesas de juntas, asumiendo de forma automática que la inmovilidad es sinónimo de productividad. Sin embargo, la ciencia y la práctica del liderazgo transformacional demuestran lo contrario: cuando el cuerpo se estanca, las ideas también lo hacen.Frente a esta realidad, las Walking Meetings, o reuniones caminando, emergen no como una moda pasajera, sino como una herramienta estratégica de alta efectividad para líderes y organizaciones que buscan innovar en su cultura y potenciar el bienestar de sus equipos.