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Vida y cultura

El PNUD impulsa el arte gráfico para acercar la democracia a los jóvenes de América Latina

La presentación se dio este martes 19 de mayo en el Aula Magna de la Universidad Santa María La Antigua.
La presentación se dio este martes 19 de mayo en el Aula Magna de la Universidad Santa María La Antigua. José Vilar | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 19/05/2026 13:33
El proyecto que busca acercar la historia democrática de América Latina y el Caribe a través de tres novelas gráficas

El potencial del arte gráfico y la historieta para difundir la historia de la democracia latinoamericana entre las generaciones más jóvenes fue uno de los temas abordados durante la presentación de la serie de tiras cómicas ‘Tres miradas en viñetas sobre la democracia’, las cuales exploran el poder, la participación cívica y la construcción de lo común en América Latina y el Caribe.

La serie —presentada este martes 19 de mayo en el contexto de las actividades del festival Centroamérica Cuenta— fue ideada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el objetivo de transmitir a nuevas audiencias los hallazgos del Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Las tres tiras cómicas que forman parte del proyecto son: ‘Hitos de la democracia’, del nicaragüense Pedro X. Molina; ‘Presiópolis’, del hondureño Germán Andino; y ‘Villamuros, ciudad de sombras’, de la mexicana Rosario Lucas.

Las tres novelas gráficas son un proyecto del PNUD.
Las tres novelas gráficas son un proyecto del PNUD. José Vilar | La Estrella de Panamá
Un proyecto ambicioso

La representante residente del PNUD en Panamá y directora general interina para América Latina y el Caribe de ese organismo, Bettina Woll de Montenach, aseguró que la génesis de la iniciativa radica en la necesidad de abrir una conversación sobre la estrecha relación entre las democracias y el desarrollo humano con nuevas audiencias.

Por su parte, el jefe de proyectos de gobernabilidad democrática y líder temático electoral en la oficina de Colombia del PNUD, Juan Felipe Cardona, profundizó durante la conferencia en la capacidad de la novela gráfica para abordar temas complejos y profundos. Como ejemplo, citó la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman, que relata la persecución de los nazis contra el pueblo judío.

Asimismo, Pedro X. Molina, quien presentó la novela gráfica ‘Hitos de la democracia’, afirmó que la premisa de su obra fue realizar un recorrido breve por la historia democrática de América Latina.

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