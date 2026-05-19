El PNUD impulsa el arte gráfico para acercar la democracia a los jóvenes de América Latina

La representante residente del PNUD en Panamá y directora general interina para América Latina y el Caribe de ese organismo, Bettina Woll de Montenach, aseguró que la génesis de la iniciativa radica en la necesidad de abrir una conversación sobre la estrecha relación entre las <b>democracias</b> y el <b>desarrollo humano</b> con nuevas audiencias.Por su parte, el jefe de proyectos de gobernabilidad democrática y líder temático electoral en la oficina de Colombia del PNUD, Juan Felipe Cardona, profundizó durante la conferencia en la capacidad de la <b>novela gráfica</b> para abordar temas complejos y profundos. Como ejemplo, citó la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman, que relata la persecución de los nazis contra el pueblo judío.Asimismo, Pedro X. Molina, quien presentó la novela gráfica ‘Hitos de la democracia’, afirmó que la premisa de su obra fue realizar un recorrido breve por la historia democrática de América Latina.