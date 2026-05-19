El PNUD impulsa el arte gráfico para acercar la democracia a los jóvenes de América Latina

El potencial del arte gráfico y la historieta para difundir la historia de la democracia latinoamericana entre las generaciones más jóvenes fue uno de los temas abordados durante la presentación de la serie de tiras cómicas ‘Tres miradas en viñetas sobre la democracia’, las cuales exploran el poder, la participación cívica y la construcción de lo común en América Latina y el Caribe.

La serie —presentada este martes 19 de mayo en el contexto de las actividades del festival Centroamérica Cuenta— fue ideada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el objetivo de transmitir a nuevas audiencias los hallazgos del Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Las tres tiras cómicas que forman parte del proyecto son: ‘Hitos de la democracia’, del nicaragüense Pedro X. Molina; ‘Presiópolis’, del hondureño Germán Andino; y ‘Villamuros, ciudad de sombras’, de la mexicana Rosario Lucas.