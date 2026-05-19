Conductores de plataformas rechazan a prestatarias y exigen que empresas hagan los aportes

Los conductores de plataformas digitales de transporte anunciaron que presentarán una propuesta ante la mesa de diálogo sobre la regulación del sector, en la que plantean que sean las propias plataformas tecnológicas las que realicen aportes económicos a las prestatarias y no los conductores independientes.

Luis Rodríguez, vocero de los conductores independientes de plataformas digitales, aseguró que el gremio no permitirá “de ninguna forma” que se les obligue a afiliarse y si el problema de las concesionarias es falta de liquidez, las plataformas digitales deben asumir ese porcentaje de contribución.

Rodríguez explicó que la propuesta de participar en la mesa del diálogo ya fue remitida al presidente José Raúl Mulino y sus peticiones serán presentada formalmente durante las discusiones de regulación del transporte por plataformas digitales.

El dirigente señaló que los conductores se opondrán a integrar prestatarias vinculadas a la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y rechazarán la participación en las negociaciones de miembros de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que sean propietarios de cupos o tengan vínculos ellos o sus familiares con prestatarias, alegando un posible conflicto de intereses.

Rodríguez se refirió al caso del secretario general de Tránsito, Justo Castañeda, quien recientemente fue enviado de vacaciones, situación que ha generado suspicacias entre los conductores debido a sus presuntos intereses y de sus familiares dentro del transporte público y prestatarias. El vocero cuestionó la rapidez con la que se promulgó el Decreto 10, posteriormente derogado por el Ejecutivo.

“Ellos serían juez y parte y nosotros quedaríamos en desventaja”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, indicó que solicitarán garantías al gobierno para evitar posibles represalias por parte de las plataformas digitales contra los conductores que participen en las discusiones o impulsen propuestas dentro de la mesa de diálogo.

“Sabemos que nos enfrentamos a un gremio importante como es la Canatra y al propio gobierno a través de la Autoridad del Tránsito, que trató de imponernos el Decreto 10, pero por suerte y gracias a Dios el presidente Mulino lo derogó”, expresó.

Rodríguez advirtió que saben que su lucha no será fácil porque se están enfrentando a los que muchos conocen como una “mafia dentro del transporte” y que en ese gremio hay políticos y diputados que tienen intereses de cupos y concesiones.

“Nosotros vamos a dar la batalla para llegar a la negociación con propuestas innovadoras que beneficien a los conductores”, concluyó