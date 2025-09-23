‘El rap me eligió y gracias a eso estoy aquí’, Alemán desde México a Panamá

Es algo muy especial. Siempre soñé con estar en un escenario como este, y más aún con un tema como ‘Triple Lavada Remix’, que está pegando durísimo en redes sociales y emisoras. Agradezco mucho a mi compa Esaú Ortiz por invitarme a formar parte de este proyecto. También participan Luis Sierra, Rick Víctor Mendibil y Óscar Maídon, aunque no pudieron venir. Igual, nosotros estamos aquí representando con todo. Sí, me siento un poco nervioso, no lo voy a negar, pero sobre todo emocionado. Creo que los nervios son parte de este oficio, pues te recuerdan que lo que haces importa.