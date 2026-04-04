El turismo interno y nuevos destinos impulsan Semana Santa en América Latina

El sector también enfrenta desafíos. En Chile, el alza de los combustibles podría provocar una caída de hasta el 25 % en las reservas hoteleras, con una ocupación proyectada del 56 % en Valparaíso, por debajo del año anterior.Además, estudios locales reflejan que una mayoría de viajeros planea reducir sus gastos durante el feriado, lo que apunta a un turismo más austero y selectivo.En Bolivia, el impulso al turismo pasa por medidas estructurales como la flexibilización de visados y la promoción internacional, con el objetivo de aumentar el flujo de visitantes en los próximos años.