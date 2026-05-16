Entre amigas: evolución y sororidad

Catorce de mayo, seis de la tarde. El tráfico de calle 50 se deja sentir, pero eso no impide que un grupo cada vez más nutrido de personas se acerquen a Panama Art Supplies donde se celebra la apertura de la colectiva ‘Entre Amigas’. Saludos, fotos, mucho movimiento. No es día para una entrevista. Afortunadamente unos días antes nos habíamos reunido en un lugar más tranquilo par conversar con las artistas.Las artistas plásticas Marie De Janon, Linda Maquívar, Linette López y Karina Nicholson han desarrollado lenguajes pictóricos muy personales. Ninguno se parece al otro, pero en común tienen un profundo respeto por el trabajo de las demás, amen del cariño que con el tiempo se ha desarrollado. De Janon y Maquívar participaron en Colores de Panamá. En ese momento surgió la idea de hacer una exposición en conjunto. Invitaron a López y a Nicholson; serían cuatro artistas para cubrir la sala de exposiciones de la tienda de arte en Calle 50. ¿Cuál sería el hilo conductor de esta muestra?'Sabíamos que manejábamos técnicas diferentes. Decidimos nombrar la exposición ‘Entre Amigas’, porque realmente la amistad es que nos unió en este proyecto, pero sí establecimos que para esta ocasión cada una debía hacer algo nuevo, algo que hubiese tenido en mente presentar, algo que hace tiempo quisiera exponer', relata Linda Maquívar. Y es que 'cuando vas a cambiar o vas a enfrentarte a algo nuevo, hay mucha duda, pero cuando tú lo haces con la convicción de que todas tenemos el mismo sentimiento, pues eso nos fortalece'.