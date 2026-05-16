Entre amigas: evolución y sororidad

Catorce de mayo, seis de la tarde. El tráfico de calle 50 se deja sentir, pero eso no impide que un grupo cada vez más nutrido de personas se acerquen a Panama Art Supplies donde se celebra la apertura de la colectiva ‘Entre Amigas’. Saludos, fotos, mucho movimiento. No es día para una entrevista. Afortunadamente unos días antes nos habíamos reunido en un lugar más tranquilo par conversar con las artistas. Las artistas plásticas Marie De Janon, Linda Maquívar, Linette López y Karina Nicholson han desarrollado lenguajes pictóricos muy personales. Ninguno se parece al otro, pero en común tienen un profundo respeto por el trabajo de las demás, amen del cariño que con el tiempo se ha desarrollado. De Janon y Maquívar participaron en Colores de Panamá. En ese momento surgió la idea de hacer una exposición en conjunto. Invitaron a López y a Nicholson; serían cuatro artistas para cubrir la sala de exposiciones de la tienda de arte en Calle 50. ¿Cuál sería el hilo conductor de esta muestra? “Sabíamos que manejábamos técnicas diferentes. Decidimos nombrar la exposición ‘Entre Amigas’, porque realmente la amistad es que nos unió en este proyecto, pero sí establecimos que para esta ocasión cada una debía hacer algo nuevo, algo que hubiese tenido en mente presentar, algo que hace tiempo quisiera exponer”, relata Linda Maquívar. Y es que “cuando vas a cambiar o vas a enfrentarte a algo nuevo, hay mucha duda, pero cuando tú lo haces con la convicción de que todas tenemos el mismo sentimiento, pues eso nos fortalece”.

“Cada una de las artistas está presentando su propio universo, exponiendo un nueva serie pero apoyándonos”, destaca Nicholson.

Maquivar se ha especializado en flora, así como en los paisajes del casco Viejo, pero para este proyecto se ha propuesto ser más espontánea y buscar nuevas facetas en el trazo. “La temática es la misma, pero quiero interpretarlo de forma diferente, de una manera más suelta, más más libre. Y aunque pareciera que fuese más fácil no lo es. Porque tienes que buscar un trazo diferente, pero que defina lo que estás haciendo. Que puedas, en esa nueva fórmula, reconocer lo anterior”, analiza. Linette López decidió hacer una mezcla de dos series diferentes. Su trabajo inició con una serie dedicada a sus memorias de infancia en la que destacaban la play, los juegos como jack’s pelotas y yoyo. Más adelante se dedicaría a plasmar en sus lienzos las playas panameñas. En ‘Entre Amigas’ quiso continuar con las playas pero agregando elementos lúdicos, surrealistas. En las playas de López se pueden encontrar cerezas o fresas gigantes, un colorido envase con palomitas de maíz, patitos de hule, un caramelo que se derrite al sol o una planta de diente de león que vuela con la brisa marina y nos da la oportunidad de pedir un deseo.

Una parte de mí, como niña, incluye esas cosas. Algunas son comida, pero todas ellas son elementos que te dan alegría, que disfrutas. Te lleva la fantasía a la playa”, explica López. Karina Nicholson, se ha decantado por una síntesis de los personajes que la han acompañado a lo largo de su vida artística, “de una forma simple, llevándolo a la mínima expresión, buscando más espacios vacíos, dándole más respiro a los personajes y enfocándome solamente en un grupo de personajes que son los que siento que han evolucionado conmigo. Es más como una historia”, considera. Una constante, un conejo que nos lleva a recordar a Alicia en el país de las maravillas, pero en la actualidad.

Marie De Janon, especialista en la figura humana trabajó en una serie de rostros, pero en esta ocasión quiso experimentar con nuevos materiales que le aportaran diferentes texturas y colores. Para todas, esta exposición ha representado un reto que han asumido con entereza y con el apoyo de la sororidad. “Para mí ha sido un privilegio trabajar con las demás”, dice Maquivar, quien es secundada por Nicholson. López coincide. “Todas tenemos el mismo sentimiento”, asegura. “Luego de tanto trabajo es bonito sentir que nos hemos ganado el respeto del del medio artístico y lo más importante es poder apoyarnos mutuamente, saber que no estamos solas en la carrera, porque es una carrera de resistencia”, advierte Nicholson. “Hemos trabajado tan armoniosamente como nunca. Y yo he trabajado con muy buenas personas aunque siempre hay que amoldarse, pero en esta ocasión hemos trabajado con tranquilidad, no ha habido competencia”, resalta Maquivar.

El proyecto también les ha brindado la oportunidad de observar cómo su arte ha evolucionado y también cómo el estado de ánimo y los retos de la vida diaria han afectado el resultado final.

Un personaje como el Ratón Pérez vuelve a la vida en la obra de Nicholson, pero con un colorido más fresco. “He dejado un poco el barroco ese oscuro que he estado pintando durante un año y me he dado cuenta yo misma cómo las emociones inconscientemente influyen en lo que pintas”, dice. Maquivar, por su parte, decidió restaurar un biombo y le instaló lienzos. Para poder pintarlos debió hacerlo en el suelo. Una obra de dimensiones inusuales tendría que encararse de una forma muy distinta. Para Maquivar esto ha representado crecimiento.

López detalló que sus playas siempre estaban soleadas. Esta vez ha optado por la riqueza de los colores y las sombras de los atardeceres. “No tenemos la misma temática, pero todas hemos evolucionado, también en la parte emotiva”, dice Maquivar. “Cada inicio es un reto y es es súper chévere cómo uno canaliza las emociones a través del lienzo. Tú allí pones tus emociones. Y esos colores que están allí reflejan como te sientes”. Verdaderamente Me ha encantado este ejercicio de trabajar con ellas. Cada una tiene su perfil, sus características y cada una ha aportado cosas muy importantes al grupo, cada una desde su experiencia.