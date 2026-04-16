Erika Ender abre las puertas de Panamá a Elena Rose en jornada conmovedora

La visita de la cantante y compositora Elena Rose a Panamá dejó mucho más que música: fue un recorrido cargado de emoción, humanidad y momentos inolvidables junto a Erika Ender, quien fungió como anfitriona durante su estadía en el país.

Ambas artistas compartieron una jornada especial que incluyó una visita a un centro del IPHE, donde cantaron y convivieron con un grupo de niños, en un encuentro que destacó por su cercanía y sensibilidad.

Un encuentro lleno de luz y humanidad

Erika Ender no dudó en expresar su admiración por Elena Rose, resaltando no solo su talento artístico, sino también su esencia personal.

“Con Elena Rose todo siempre es más bonito. Más allá de todas sus virtudes artísticas, su pureza, sencillez y humanidad son cosas muy especiales de encontrar en esta vida”, compartió.

Música, conexión y momentos que marcan

Durante la visita, ambas artistas recorrieron distintos puntos de Panamá, dejando huella a cada paso.

Sin embargo, uno de los momentos más significativos fue el tiempo compartido con los niños del IPHE, donde la música se convirtió en un puente de alegría y conexión genuina.

“La forma en que conecta y lo congruente que es, son cosas muy especiales”, destacó Ender, al describir la esencia de la artista venezolana.

Un mensaje que trasciende

La experiencia no solo dejó recuerdos imborrables, sino también un mensaje poderoso sobre la importancia de la empatía, el arte y la conexión humana.

“Este planeta es afortunado de tenerte, al igual que todos los que contamos con tu presencia en nuestras vidas”, concluyó Ender.

La visita de Elena Rose a Panamá reafirma cómo la música puede ir más allá del escenario y convertirse en una herramienta para inspirar, unir y transformar vidas.