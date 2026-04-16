Erika Ender abre las puertas de Panamá a Elena Rose en jornada conmovedora

La visita de la cantante y compositora Elena Rose a Panamá dejó mucho más que música: fue un recorrido cargado de emoción, humanidad y momentos inolvidables junto a Erika Ender, quien fungió como anfitriona durante su estadía en el país.Ambas artistas compartieron una jornada especial que incluyó una visita a un centro del IPHE, donde cantaron y convivieron con un grupo de niños, en un encuentro que destacó por su cercanía y sensibilidad.<b>Un encuentro lleno de luz y humanidad</b>Erika Ender no dudó en expresar su admiración por Elena Rose, resaltando no solo su talento artístico, sino también su esencia personal.<i><b>'Con Elena Rose todo siempre es más bonito. Más allá de todas sus virtudes artísticas, su pureza, sencillez y humanidad son cosas muy especiales de encontrar en esta vida'</b></i>, compartió.<b>Música, conexión y momentos que marcan</b>Durante la visita, ambas artistas recorrieron distintos puntos de Panamá, dejando huella a cada paso. Sin embargo, uno de los momentos más significativos fue el tiempo compartido con los niños del IPHE, donde la música se convirtió en un puente de alegría y conexión genuina.<b>'La forma en que conecta y lo congruente que es, son cosas muy especiales'</b>, destacó Ender, al describir la esencia de la artista venezolana.<b>Un mensaje que trasciende</b>La experiencia no solo dejó recuerdos imborrables, sino también un mensaje poderoso sobre la importancia de la empatía, el arte y la conexión humana.<i><b>'Este planeta es afortunado de tenerte, al igual que todos los que contamos con tu presencia en nuestras vidas'</b></i>, concluyó Ender.La visita de Elena Rose a Panamá reafirma cómo la música puede ir más allá del escenario y convertirse en una herramienta para inspirar, unir y transformar vidas.