Fallece Héctor Mencomo, reconocido folclorista y productor de televisión

Un legado cargado de folclore y cultura deja la partida de Héctor Mencomo, promotor de las tradiciones panameñas y reconocido productor de televisión.

Mencomo estuvo al frente de programas como Hecho en Panamá, Así es mi tierra y en los últimos años en A Lo Panameño, emitido por Telemetro. Muchos talentos de la televisión panameña tuvieron a Héctor como mentor.

Con más de 20 años de trayectoria en programas dedicados a promover la cultura y el folclore panameño. Un recorrido que le permitió múltiples reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Por lo menos, en Colombia, recibió varias distinciones.

Como hijo del distrito de Pesé, en la provincia de Herrera, siempre se preocupó por impulsar y dar a conocer sus costumbres como el Festival de la Caña de Azúcar y su Semana Santa En Vivo, en la que por más de 20 años personificó a Herodes.