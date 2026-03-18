Familia real noruega en crisis: cargos graves contra Marius Borg Høiby

El escándalo que rodea a la familia real de Noruega sigue escalando. La fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, en medio de un juicio que ha captado la atención internacional.

El joven de 29 años enfrenta decenas de cargos graves, entre ellos violación, violencia doméstica, agresiones y violación de órdenes de restricción, en uno de los procesos judiciales más complejos recientes en el país europeo.

Un caso con múltiples acusaciones

Según la fiscalía noruega, Høiby está acusado de cerca de 40 delitos, incluyendo cuatro presuntas violaciones.

Las autoridades sostienen que algunas de las víctimas se encontraban en condiciones vulnerables al momento de los hechos, lo que agrava la gravedad de los cargos.

Aunque el acusado ha admitido ciertos delitos menores —como consumo de drogas o incumplimiento de órdenes judiciales—, ha negado las acusaciones más graves, especialmente las relacionadas con violación.

La postura de la fiscalía

Durante el juicio, los fiscales fueron contundentes al señalar la gravedad de los hechos y recalcar que la posición pública de Høiby no debe influir en una posible reducción de la pena.

Además de la condena de prisión, las autoridades también han solicitado medidas adicionales como restricciones de contacto con víctimas y sanciones complementarias.