Famosos de Panamá lamentan la muerte de Héctor Mencomo

La repentina partida de Héctor Mencomo, reconocido folclorista y productor de televisión, ha generado varias expresiones a través de redes sociales de diferentes personalidades.

Doralis Mela, Margarita Henríquez, Yedgar Velasco, Erick Anderson, Lidia McNulty han sido algunas de las figuras que han aprovechado publicaciones para expresar su tristeza y admiración por Héctor Mencomo, quien falleció este miércoles 24 de septiembre, una noticia de tomó por sorpresa a muchos.

“Gracias, Héctor Mencomo, por todo el apoyo y las oportunidades que me brindaste en la televisión nacional. Gracias por creer en mí y valorar mi talento. Siempre quedarán en mi memoria aquellos proyectos que compartimos, como los sketchs y las novelas Amor en tiempos de política y Amor en tiempos de pandemia en el programa A lo panameño”, escribió Yedgar.

Por su parte, Doralis Mela, quien formó parte de A Lo Panameño como una de sus presentadores, expresó: “Estoy muy triste por la partida de mi ex jefe, mi productor durante 10 años. Gran parte de lo que soy hoy, en pantalla y fuera de ella, se lo debo a sus enseñanzas”.