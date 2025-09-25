  1. Inicio
PANAMÁ

Famosos de Panamá lamentan la muerte de Héctor Mencomo

Un legado cargado de folclore y cultura deja la partida de Héctor Mencomo, promotor de las tradiciones panameñas y reconocido productor de televisión.
Por
Kathyria Caicedo
  • 25/09/2025 06:56
Muchos talentos de la televisión panameña tuvieron a Héctor Mencomo como mentor.

La repentina partida de Héctor Mencomo, reconocido folclorista y productor de televisión, ha generado varias expresiones a través de redes sociales de diferentes personalidades.

Doralis Mela, Margarita Henríquez, Yedgar Velasco, Erick Anderson, Lidia McNulty han sido algunas de las figuras que han aprovechado publicaciones para expresar su tristeza y admiración por Héctor Mencomo, quien falleció este miércoles 24 de septiembre, una noticia de tomó por sorpresa a muchos.

“Gracias, Héctor Mencomo, por todo el apoyo y las oportunidades que me brindaste en la televisión nacional. Gracias por creer en mí y valorar mi talento. Siempre quedarán en mi memoria aquellos proyectos que compartimos, como los sketchs y las novelas Amor en tiempos de política y Amor en tiempos de pandemia en el programa A lo panameño”, escribió Yedgar.

Por su parte, Doralis Mela, quien formó parte de A Lo Panameño como una de sus presentadores, expresó: “Estoy muy triste por la partida de mi ex jefe, mi productor durante 10 años. Gran parte de lo que soy hoy, en pantalla y fuera de ella, se lo debo a sus enseñanzas”.

Asimismo lo hizo Margarita Henríquez, cantante y presentadora de, quien escribió. “atesoraré cada momento y aventura que tuvimos juntos, contigo inicié la vida en TV, con Víctor Ballesteros y Lourdes González tengo los mejores recuerdos, fuiste mi gran amigo y maestro. Siempre estarás en mi corazón mi querido Héctor”.

Uno de los legados de Héctor Mencomo fue promover la principal fiesta de su pueblo, el Festival de la Caña de Azúcar de Pesé.

La cuenta oficial del festival también destacó la labor de Mencomo con el siguiente mensaje: “Su Alteza Real Ana Liz Moreno Camargo, junto a su familia y amigos, se unen con el corazón lleno de pesar a la tristeza que embarga a nuestro pueblo de Pesé por la sensible partida de nuestro Querido Héctor Mencomo, quien fue un pilar invaluable en el reinado de Nuestra Alteza así como del de su Madre Su Real Majestad Lourdes Itzel Camargo, caracterizado por ser un hombre que con su entrega y ejemplo dejó huellas profundas en quienes lo conocieron”.

