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Sech invita a Boza y abre convocatoria para sumar más artistas a concierto benéfico

El Sech convoca a Boza para organizar un concierto benéfico por los damnificados del sismo en Panamá.
El Sech convoca a Boza para organizar un concierto benéfico por los damnificados del sismo en Panamá. @bozamusic
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2026 08:00
Sech invitó a Boza y a otros artistas a sumarse a un concierto solidario para apoyar a las familias damnificadas.

El artista panameño Sech quiere convertir la música en una herramienta de solidaridad. El cantante anunció que planea organizar un concierto masivo para apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo que golpeó a Panamá.

La propuesta fue compartida mediante sus historias de Instagram, donde el intérprete de 911 hizo un llamado a sus colegas para sumarse a la iniciativa.

”Ok es hora de hacer un concierto para ayudar, algo masivo. Estoy hablando con algunos colegas nacionales e internacionales”, escribió.

Uno de los primeros en recibir la invitación fue Boza, quien respondió con un contundente: “De cara, beby”.

Sech busca sumar más artistas a iniciativa solidaria tras sismo en Panamá
Sech busca sumar más artistas a iniciativa solidaria tras sismo en Panamá @bozamusic

Pero Sech quiere que el proyecto vaya más allá de una colaboración entre artistas. El cantante aseguró que ya conversa con talentos nacionales e internacionales y abrió la convocatoria para que más figuras se unan. También pidió el respaldo de empresas y proveedores de sonido, estructuras y equipos necesarios para hacer realidad el evento.

La iniciativa surge en medio de las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre, que dejó daños en viviendas, carreteras, iglesias y edificios públicos. Mientras las autoridades gestionan ayuda para las comunidades afectadas, la propuesta del artista busca sumar al entretenimiento panameño a los esfuerzos de solidaridad.

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