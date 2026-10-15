Sech invita a Boza y abre convocatoria para sumar más artistas a concierto benéfico

El artista panameño Sech quiere convertir la música en una herramienta de solidaridad. El cantante anunció que planea organizar un concierto masivo para apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo que golpeó a Panamá.

La propuesta fue compartida mediante sus historias de Instagram, donde el intérprete de 911 hizo un llamado a sus colegas para sumarse a la iniciativa.

”Ok es hora de hacer un concierto para ayudar, algo masivo. Estoy hablando con algunos colegas nacionales e internacionales”, escribió.

Uno de los primeros en recibir la invitación fue Boza, quien respondió con un contundente: “De cara, beby”.