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Información útil

Clima en Panamá este 16 de octubre: temperaturas de hasta 34°C y lluvias por la tarde

El Imhpa prevé temperaturas de hasta 34°C y aguaceros aislados para este viernes en Panamá.
El Imhpa prevé temperaturas de hasta 34°C y aguaceros aislados para este viernes en Panamá. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2026 10:53
El calor predominará este viernes en Panamá, con máximas de hasta 34°C en el Pacífico y posibles aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 16 de octubre condiciones de temperatura y sensación térmica elevadas, con posibilidad de aguaceros aislados durante la tarde debido al calentamiento diurno. Además, advirtió sobre índices de radiación ultravioleta en niveles muy altos y extremos en el país.

Durante la mañana, predominarán las condiciones secas y los cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional. En la vertiente del Caribe se esperan lluvias hacia el oriente de la comarca Guna Yala, mientras que en el Pacífico podrían registrarse precipitaciones puntuales en el oriente de Darién.

Para la tarde, se prevén aguaceros aislados, algunos acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento. Las lluvias podrían presentarse en sectores de Chiriquí, Veraguas Centro, el macizo montañoso de Azuero, Panamá Norte, Panamá Este y Darién. En el Caribe, se esperan precipitaciones puntuales en las zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y áreas de Colón Centro.

Durante la noche, se pronostica cielo nublado con lluvias intermitentes en el occidente de Bocas del Toro y el oriente de Guna Yala. En el Pacífico, las precipitaciones podrían concentrarse en el Golfo de Panamá, las costas de Darién, el sur de Veraguas y el litoral occidental de Chiriquí.

Imhpa advierte sobre radiación UV extrema y temperaturas de hasta 34°C en Panamá

El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23°C y 26°C en ambas vertientes, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central se esperan valores de entre 18°C y 24°C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29°C y 32°C en la vertiente del Caribe, y entre 30°C y 34°C en la vertiente del Pacífico.

En cuanto a los vientos, se esperan velocidades de entre 5 y 20 km/h en el Caribe, mientras que en el Pacífico podrían ser inferiores a los 25 km/h.

En el litoral Caribe se pronostican olas de entre 0.7 y 1.4 metros de altura, con periodos de ocho segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.7 y 1.2 metros, con periodos de entre 14 y 16 segundos.

Asimismo, el instituto advirtió que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre los niveles muy alto y extremo, con valores de 10 a 12 o superiores, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.

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