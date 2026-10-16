Clima en Panamá este 16 de octubre: temperaturas de hasta 34°C y lluvias por la tarde

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 16 de octubre condiciones de temperatura y sensación térmica elevadas, con posibilidad de aguaceros aislados durante la tarde debido al calentamiento diurno. Además, advirtió sobre índices de radiación ultravioleta en niveles muy altos y extremos en el país.

Durante la mañana, predominarán las condiciones secas y los cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional. En la vertiente del Caribe se esperan lluvias hacia el oriente de la comarca Guna Yala, mientras que en el Pacífico podrían registrarse precipitaciones puntuales en el oriente de Darién.

Para la tarde, se prevén aguaceros aislados, algunos acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento. Las lluvias podrían presentarse en sectores de Chiriquí, Veraguas Centro, el macizo montañoso de Azuero, Panamá Norte, Panamá Este y Darién. En el Caribe, se esperan precipitaciones puntuales en las zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y áreas de Colón Centro.

Durante la noche, se pronostica cielo nublado con lluvias intermitentes en el occidente de Bocas del Toro y el oriente de Guna Yala. En el Pacífico, las precipitaciones podrían concentrarse en el Golfo de Panamá, las costas de Darién, el sur de Veraguas y el litoral occidental de Chiriquí.