UIP retiene la Copa Club Gastronómico de Panamá en su segunda edición

Diecinueve estudiantes de gastronomía del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), se disputaron el pasado 13 de junio la Segunda Copa Club Gastronómico de Panamá. El evento se realizó en las cocinas del ITSE. El objetivo del torneo es llevar a los estudiantes a escenarios reales: la carrera contra el tiempo, el trabajo al detalle y la exigencia del comensal.

“La Copa Club Gastronómico de Panamá es una iniciativa creada por nuestro gremio con el objetivo de fortalecer el relevo generacional de la gastronomía panameña, brindando espacios donde los futuros profesionales puedan desarrollar sus habilidades, medir sus conocimientos y acercarse a los estándares de excelencia que exige nuestra industria”, dijo la chef Sara Mouallén, presidenta del Club Gastronómico de Panamá en sus palabras de bienvenida. La competencia crea un espacio donde los estudiantes “puedan demostrar no solamente sus habilidades culinarias, sino también su capacidad para tomar decisiones, gestionar el tiempo, resolver desafíos y trabajar bajo presión, tal como ocurre cada día en las cocinas profesionales”, agregó.

El torneo contó con un jurado de lujo con los chefs Cuquita Arias de Calvo, Sergio Landero, José Flores. Ellos, además de observar a los concursantes durante la ejecución de sus platos, tendrían la responsabilidad de calificar elementos como técnica culinaria, organización, higiene, aprovechamiento de los ingredientes, creatividad, presentación y sabor. Se sumaron a ellos, un equipo conformado por los chefs Greta Mayorga, Jeison López, Eladio García, Jairo Leslie y Sara Mouallen quienes velarían por el cumplimiento de los reglamentos del certamen directamente en la cocina. Estuvo presente Marisol Guizado fundadora y CEO de Panamá en Positivo, quien entregó el reconocimiento especial “Actitud en Positivo”, premio que destaca al participante que, además de sus habilidades técnicas, “demuestre valores fundamentales para el ejercicio profesional, como el respeto, la actitud positiva, la resiliencia, el trabajo en equipo, la disposición al aprendizaje y el entusiasmo durante toda la jornada”.

Los concursantes contaron con 90 minutos corridos para la realización de un menú completo que constó de entrada, plato principal y postre. Al minuto 45, los estudiantes debían presentar su entrada; al minuto 70, debían presentar su plato principal. El postre finalizaría en el minuto 90. El árbitro oficial del torneo fue la chef Fanny Romero apoyada por el chef Alberto Fernández. Quince minutos antes del inicio de la competencia, justo después de la lectura del reglamento, los participantes tuvieron la oportunidad de reconocer su puesto de trabajo, mirar la disponibilidad de ingredientes y organizar su espacio. También tuvieron la oportunidad de ingresar algunas herramientas y pequeños insumos propios. A la 1:00 pm se echó a andar el cronómetro y comenzó la competencia. Se encendieron los fogones, comenzaron a trabajar los cuchillos. Con rapidez, los estudiantes fueron seleccionando de las mesas dispuestas los ingredientes a utilizar: carnes, vegetales variados, granos, lácteos, condimentos... El manejo del tiempo es esencial. No se puede perder de vista el reloj.

Mientras los competidores realizaban sus preparaciones. Tras los ventanales de las cocinas observaban compañeros de clases, amigos y padres, todos ofreciendo su apoyo moral. Para ellos, el tiempo transcurrió lentamente, pero para los cocineros, la tarde se fue en un tris. Poco a poco, los platos fueron llegando a la mesa de degustación; primero las entradas, luego los platos principales y finalmente los postres. El jurado deliberó. Terminó la espera. Los jueces animaron a los concursantes a seguir trabajando en sus metas aunque no resulten ganadores pues el objetivo de certámenes como estos es aprender, crecer y desafiarse a ellos mismos. Demostrar que la gastronomía panameña está en buenas manos. “Más allá de los trofeos y reconocimientos, las mayores victorias son el aprendizaje, la experiencia y las oportunidades que nacen de espacios como este”, dijo Mouallen.

Llegó el momento de la ceremonia de premiación. El primer reconocimiento, el premio “Actitud positiva” que fue entregado por Marisol Guizado a la estudiante Akeni González de la UIP. El tercer lugar fue otorgado a la estudiante Xalek Batista, de la UIP. El premio fue entregado por el chef Sergio Landero. El segundo lugar de la competencia lo recibió la estudiante Akeni González. Recibió el reconocimiento de manos de la chef Cuquita Arias de Calvo. El chef José Flores entregó el reconocimiento a la innovación, otorgado al participante que hizo el mejor uso de los equipos disponibles en la Mesa de Innovación, destacando por su correcta aplicación técnica, creatividad y óptima ejecución. Recibió el galardón el estudiante Jonathan Ríos de la UIP.