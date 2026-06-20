UIP retiene la Copa Club Gastronómico de Panamá en su segunda edición

<b>Los concursantes contaron con 90 minutos corridos para la realización de un menú completo</b> que constó de entrada, plato principal y postre. Al minuto 45, los estudiantes debían presentar su entrada; al minuto 70, debían presentar su plato principal. El postre finalizaría en el minuto 90.<b> El árbitro oficial del torneo fue la chef Fanny Romero apoyada por el chef Alberto Fernández. </b>Quince minutos antes del inicio de la competencia, justo después de la lectura del reglamento, los participantes tuvieron la oportunidad de reconocer su puesto de trabajo, mirar la disponibilidad de ingredientes y organizar su espacio. También tuvieron la oportunidad de ingresar algunas herramientas y pequeños insumos propios. A la 1:00 pm se echó a andar el cronómetro y comenzó la competencia. Se encendieron los fogones, comenzaron a trabajar los cuchillos. Con rapidez, los estudiantes fueron seleccionando de las mesas dispuestas los ingredientes a utilizar: carnes, vegetales variados, granos, lácteos, condimentos... El manejo del tiempo es esencial. No se puede perder de vista el reloj.